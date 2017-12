Familiares de jóvenes desaparecidas y violadas hicieron plantón

Los familiares de varias niñas desaparecidas y otras que se comprobó fueron violadas sexualmente, se congregaron este lunes enfrente al edificio de la Fiscalía General de la Nación de Barranquilla para exigir celeridad en los procesos y justicia en contra de los culpables, especialmente contra Levith Rúa Rodríguez, quien está sindicado de haber presuntamente violado a varias de mujeres en el Atlántico.

“Justicia, justicia, justicia”. Era las consignas que mayormente se escucharon en frente de la edificación a la que se congregaron cerca de un centenar de personas que con pancartas y fotografías de las niñas que están desaparecidas y delas que según ellos no tienen conocimiento de ellas.

“Hemos venido a pedir justicia aquí frente a la Fiscalía General de la Nación, que gracias a las doctoras Ledys, Karen a Rodrigo Restrepo, al Fiscal Rodolfo, que estuvieron siempre estuvieron siempre conmigo y lucharon por traérmela viva, pero él (Levith Rúa) me la quitó. Y como le dijo a la madre de él que me la encontré y me dice: ‘perdónelo’, le dije la perdona a usted, pero a él no”, dijo Luz Divina Cabarcas, madre de Gabriela Romero Cabarcas. La joven estudiante del Sena, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes en un lugar enmontado cerca al municipio de Malambo.

La señora Cabarcas, quien se desmayó por la impresión, agregó que “yo quiero la pena máxima para Levith Aldemar Rúa Rodríguez, quien es un monstruo, él es malo, en su cara se le ve la maldad, es cínico. El decir que él le mintió a Gabriela, no la engañó y que mentir y engañar no es lo mismo, no. Yo no acepto que ahora se le esté tirando de loco, él va a responder por mi hija, él me tiene que responder por Gabriela”.

Manifestó que el respaldo que ella ha sentido por toda la comunidad en general sea la misma para otras desparecidas y abusadas que hay en el Atlántico. “Tenemos que apoyar a los padres de otras muchachas. Ella no está aquí, debió ser que ella no iba a soportar lo que él me hizo y vivir con esto de pronto ella no lo iba a soportar. Ella me dijo madre tú eres una guerrera, no, la guerrera eras tú, que nos diste valor a la familia para denunciar y aquí muchos nos están apoyando”.

Dijo que fueron pocas las personas que les creyeron cuando hablaron de su desaparición. “Las que creyeron están aquí en este edificio de la Fiscalía: se llaman Ledys y Karen, las amo infinitamente y las adoro, al doctor Rodrigo Restrepo, al doctor Adolfo nunca me voy cansar de agradecerles y sé que ellos van a velar porque haya justicia por Gaby, Jean Franco, por Hanna, por mí, por toda mi familia y por todas las Gabrielas que hay en este momento las están abusando y se quedan calladas, que no quieren hablar, pero que tengan fuerzas porque ella desde el infinito las va apoyar”.

Por último manifestó que “ella siempre va estar con nosotros aquí en nuestros corazones. A los que la conocieron recuérdenla con esa risa escandalosa y burlona que caracterizaba. Le doy las gracias a todos los medios de comunicación por el apoyo nos dieron y que siempre tuvieron una voz de aliento y por haberme acompañado en toda esta tragedia”.

OTRAS SE SUMARON

Además de la familia de Gabriela Romero Cabarcas, al plantón acudieron otras personas con pancartas y pendones que llevan los nombres de otras jóvenes desaparecidas y de las que sus familiares no tienen noticias y que esperan que se esclarezcan lo más pronto posible.

Todos ellos solo solicitan de los fiscales y demás autoridades que se les acelere sus investigaciones y puedan saber el paradero de sus familiares.

Este martes habrá otra marcha de apoyo a la familia de Gabriela, es vez por sus compañeros del Sena y de entidades de los derechos humanos del Atlántico.