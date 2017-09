Familias de barranquilleros que viven en San Martín piden ayuda

Unas 40 familias de barranquilleros que viven en San Martín marcharon este domingo en la Plaza de la Paz para pedirle al Gobierno Nacional que colabore con sus familiares, ya que la isla ha sido declarada inhabitable y todos los países están evacuando a sus connacionales y al parecer no ha sido así con los colombianos residenciados allí.

“Estamos marchando acá porque la mayoría de los países, como la isla fue declarada inhabitable, ya fueron por sus connacionales. Ya fue Venezuela, fue Perú, ya fue Estados Unidos, pero a nosotros desafortunadamente el Gobierno nos ha ignorado”, dijo una de las madres de una de las personas que aún se encuentra en la isla.

Otra mujer, Aidee Reyes, manifestó que tuvo contacto con su esposo en el momento en que el Huracán Irma pasaba por la isla y que causó destrozos en todo el territorio insular.

“La última conexión que tuve con el fue en la madrugada del miércoles a las 5:00 de la mañana y él me gritaba que a la casa donde estaba se le había volado el techo, al igual que las puertas. Me decía: ‘mami, mami esto se está acabando, yo estor en el baño, no hay luz, están saqueando la isla y de ahí para acá no he sabido nada de él”, dijo la angustiada mujer.

Al igual que estas dos señoras, otras cincuenta familiares están angustiados y solo esperan que el Gobierno de Colombia les dé noticias de los suyos y esperan que sea pronto.