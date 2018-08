Filtran fuerte audio entre exdirector del Tránsito y concejal de El Carmen

El Universal conoció un audio en el que el exdirector de la Inspección del Tránsito Municipal de El Carmen de Bolívar, Gustavo Sierra Fernández, le reclama al concejal de este municipio Grismaldo Fonseca por presunto maltrato verbal a través de una nota periodística para la televisión local. Ambos instauraron denuncias ante la Fiscalía General de la Nación con sede en este municipio.

En la grabación que realizó el mismo Sierra, durante el reclamo, este le gritó al servidor público “compa, cuál era la m….. que usted hablaba de mí a toda hora por el hp noticiero de miércoles ese, ya me llamaron ahora…espérese un momentico, ya me tienes en tu hedionda boca a toda hora, que el tránsito era un nido de ratas, rata era usted porque usted sabe que yo plata le mandé varias veces, el pase que tienes en el hp bolsillo te lo regalé yo, o no te acuerdas que te dejé la hoja de vida limpia con los comparendos …ya está bueno, ya me lo dijeron donde la otra porquería de Imer Alvis”.

“Vamos a dejarla hasta ahí Grismaldo, yo no quiero tener problemas contigo mi hermano ya yo no soy funcionario público ya me importa un c… lo que pueda pasar, vamos a dejarla ahí porque ya a mí no me importa lo que pueda pasar, vamos a dejarla ahí porque no quiero tener problemas contigo, no me cojan su puerca boca viejo man, ya me lo dijeron…ya viste que inauguraron el tránsito allá enseguida fuiste el tránsito era un nido de ratas, el otro viejo pendejo también hablando mí…. Porque quien se benefició del tránsito tanto de comparendos, de plata y de pase, tu sabes que con otro concejal te mandé plata, porque tú sabes que bastante plata que yo te di, de 400 y de 300 de todos lados”, asegura el ex funcionario.

El hombre también revela detalles sobre algunos presuntos favores que le habría hecho a Fonseca, “tú lo sabes porque con otro concejal te mandé plata, no me busques la piedra Grismaldo, no me la busques, usted si me va hablar hábleme ya yo no soy funcionario porque no respondo hasta ahí, porque yo ni soy asesino ni nada pero si a palabras porque yo agresivo no soy, tu sabes la mi… que hablaste durante la inauguración, muéstrame las pruebas porque tú lo que eres es un hablador...”.

En otro momento de la grabación, Sierra se refiere a lo que parece ser dadivas para el concejal. “Fuiste a que te bajara los comparendos, cuántos millones te bajé, eso se iba a cinco años y yo te hice el favor a ti. No te estoy amenazando porque estoy grabando la conversación, simplemente no quiero discutir más contigo y estoy grabando lo que está pasando en este momento porque yo sé que tú eres una porquería que lo que yo te digo después lo desvirtúas, y te bajé más de cinco millones en comparendos nojoda, que sea la primera y la última que yo vengo aquí porque te meto tu cachetada”.

Respuestas

Consultados por este medio, Sierra Fernández manifestó que el concejal lo ha maltratado hasta el punto de llamarlo como un animal (rata) en un noticiero local, lo que le molestó mucho y en un acto de rabia le hizo un reclamo y nunca lo amenazó como él lo está diciendo.

En cuanto al dinero del cual él hace mención, indicó que de su sueldo, en algunas ocasiones, apoyó al concejal por la situación económica por la que atraviesa y nada tienen que ver con el Trásnsito. Además, aclaró que con respecto a los comparendos, ellos solo le dieron trámite al concejal por un derecho de petición que el instauró en su despacho, los cuales ya estaban prescrito, lo que no viola ninguna norma o ley.

En lo que respecta a la forma como se refirió en el audio hacia el periodista local Imer Alvis, Sierra manifestó que fue un momento de rabia por lo que le pide disculpa.

A su vez, el servidor público desmintió lo expresado por el exdirector, y expresó que luego de haber sido agredido verbalmente recibió una amenaza por parte de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, los cuales lo abordaron y le manifestaron que “se quedara quieto con la administración porque sus días estaban contados", por lo que instauró una denuncia ante la Fiscalía.

“Sierra ahora tendrá que demostrarle a la Fiscalía con que concejal envió los supuestos dineros que eran para mí y que yo iba a buscar cada día a su despacho”, denunció Fonseca.

Resaltó que esa situación no lo va alejar del control político que les están haciendo a todos los funcionarios del municipio que constitucionalmente les toca hacer.