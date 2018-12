Fundación Alex Cujavante Luna recibe donación por $50 millones

La Navidad para 100 niños de la Escuela y Fundación Alex Cujavante Luna, se les anticipó con la donación de 50 millones de pesos que la compañía Cougar hizo con la entrega de 100 kits que incluyen los implementos para la práctica del patinaje.

“No saben lo feliz que me sentí cuando vi los rostros alegres de estos niños que practican el patinaje, pero que sus padres no tienen los recursos para comprarles los equipos. Ellos vienen de zonas vulnerables de Barranquilla y gracias a esta donación de Cougar muchos podrán tenerlo y seguir practicándolo. A muchos se les adelantó la Navidad. Eso me llena de alegría, porque gracias a esta alianza estamos llevando alegría a 100 niños de familias barranquilleras”, dijo un tanto emocionado el múltiple campeón del mundo de patinaje, Alex Cujavante Luna.

En su escuela tiene 160 niños practicando esta disciplina deportiva, pero solo 100 recibieron este regalo. “Quedaron muchos niños pendientes. Son como 150 más los que están en espera, porque además de los que tengo en la escuela de formación, hay otros que están haciendo cola para ingresar, pero muchos no tienen los implementos y por eso no me canso de agradecer a la compañía Cougar, que notó la necesidad que teníamos y llegó para apoyarnos. Pero también hago el llamado a otras empresas que les guste invertir en el deporte para que se unan a esta causa y podamos sacar adelante a estos niños de escasos recursos que viven en nuestra ciudad”.

La entrega se hizo en el Patinódromo Alex Cujavante Luna, recién construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de este año y donde Alex entregó dos preseas doradas para Colombia. A los menores se entregó patines, licras y protecciones.

Fabián Vargas, representante de la marca Cougar en Colombia, nos contó que se había encontrado con Alex Cujavante en un vuelo y éste le dijo lo que tenía pensado hacer. “Le dije yo también tengo un plan parecido, unamos ideas y vemos cómo sacamos esto adelante. Fueron varios meses de charlas de encuentros. Y cuando vimos que estaba el escenario, que el deportista estaba empeñado en dejar un legado a las futuras generaciones, tomamos la decisión y creo que valió la pena, porque ver a tantos niñas y niñas felices es algo inigualable”.

Pero Vargas nos cuenta que no solamente fue para hacer alianza con Alex Cujavante, sino porque “el gran potencial que tiene el país en este deporte merece contar con un buen apoyo, somos conscientes de las dificultades económicas que tienen que pasar los patinadores de bajos recursos, es por ellos que decidimos apoyarlos a través de la Fundación Alex Cujavante Luna, así podremos aportar al crecimiento profesional de estos pequeños”.

Hay que decir que según la Federación Nacional de Patinaje se estima que actualmente hay 24.500 niños que lo practican en diferentes escuelas de formación alrededor del territorio nacional, 11.600 son menores entre los 4 y 9 años, 9.300 de los 9 a los 12 y 3.600 de los 12 a los 15.

“Esto que estamos haciendo acá en Barranquilla junto con Alex, es apenas un piloto. Si se encuentras otras escuelas y otros proyectos como el que vemos acá, de seguro que desde nuestra compañía vamos a apoyarlos”, terminó diciendo Fabián Vargas.