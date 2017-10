"Gobernación no pretende tumbar principio de oportunidad de Lyons": Tirado

El gobernador de Córdoba no pretende 'tumbar' el principio de oportunidad que el exgobernador y antiguo socio político, Alejandro Lyons, firmó con la Fiscalía General de la Nación, mediante el cual le disminuyeron los delitos a cambio de denunciar los actos de corrupción cometidos durante su administración.

Así lo indicó el secretario general de la Gobernación, Roberto Tirado Hernández, quien dijo que efectivamente la Gobernación solicitó constituirse como víctima en los procesos por corrupción y también pidió la revisión del acuerdo suscrito por el exmandatario.

El funcionario advirtió que el único objetivo de la solicitud es tratar de resarcir el daño patrimonial que le causaron al Departamento, con los distintos actos de corrupción, pero que en ningún momento pretende poner trabas al proceso que Lyons adelanta con la justicia colombiana.

Hay que indicar que la solicitud hecha por el gobernador Besaile fue denegada por la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, advirtiendo que hay un conflicto de intereses porque el mandatario es objeto de investigaciones al pagar millonarias cuentas al denominado cartel de la hemofilia.

El secretario general insistió en que la Gobernación no puede ser vista como una persona natural, sino como un ente jurídico y que por ello no se deberían referir a una persona en particular.