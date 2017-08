Gobernador de Bolívar está de acuerdo con Plan de Choque de Superservicios

El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, dijo estar de acuerdo con el Plan de Choque que propone La Superintendencia de Servicios Públicos y solicitó que se nombre un nuevo operador para toda la Costa y no de varios como se ha venido pretendiendo desde algunos sectores, a la vez que solicitó investigar el patrimonio de funcionarios de Electricaribe y castigo para los alcaldes que se niegan a pagar las deudas contraídas con la empresa prestadora del servicio de energía.

“Ante las grandes falencias de la empresa Electricaribe antes de la intervención y después de la intervención en el poco contacto con los usuarios, conocer qué piensa el usuario y ante ello, este plan de choque nos parece apropiado, pertinente y seguramente le va a dar muchas luces, mucha información a la Superintendencia de Servicios en el propósito de prestar un buen servicio hasta cuando haya el nuevo operador”, manifestó el gobernador de Bolívar.

Agregó que “le vamos a dar todas las condiciones y el apoyo a la Superintendencia para que esta iniciativa pueda generar los mejores dividendos”.

“Insistimos en que nos informe de qué manera se va a escoger el nuevo operador y qué es lo que más le conviene al Caribe colombiano. Hemos pedido un debate sincero sobre la mesa, de manera pública para que el Caribe, en este punto de luchar para recuperar el tiempo perdido, pueda hacer la mejor escogencia y se pueda tomar la mejor decisión. Seguiremos pegados de las decisiones que tome la Superintendencia de Servicios y el Gobierno Nacional porque nos estamos jugando el desarrollo del Caribe por los próximos años”, reiteró.

Sobre si se requiere uno o varios operadores para prestar el servicio, Turbay dijo que “la argumentación es la que tiene que imponerse. Nos tienen que dar elementos, números y la posibilidad real de saber qué es lo que nos conviene y porqué nos conviene. Si lo que más nos conviene son varios operadores, bienvenidos sea, pero la información que recibimos o el camino a seguir, frente a los argumentos, es que la Costa debe tener un solo operador”.

Argumentó lo anterior indicando que si hay varios operadores las grandes urbes de la región saldrán ganando, “pero las zonas dispersas, la gran ruralidad del Caribe colombiano es la que se va a afectar teniendo, esa gente, nuestra gente, un peor servicio aún”.

Manifestó que eso ahora es el gran debate. “Le hemos dicho al superintendente José Miguel Mendoza que el Caribe soportará lo que tenga que soportar hasta cuando haya un nuevo operador, pero en la decisión no nos pueden llevar a que se beneficien las grandes ciudades y dejemos por fuera la provincia de la región Caribe”.

INVESTIGAR A LOS FUNCIONARIOS DE ELECTRICARIBE y CASTIGO A ALCALDES MOROSOS

Dumek Turbay en charla con este medio de comunicación pidió al Fiscal General de la Nación que se investigue a los funcionarios de Electricaribe que hayan estado involucrados en el deterioro del patrimonio de le entidad, incluso, que se les investigue sus patrimonios individuales.

“En esa gestión eficiente que viene realizando el Fiscal General de la Nación hemos dicho que frente a todos los indicios que hay del manejo de los recursos que el Estado entregó a la empresa antes de la intervención, la Fiscalía debería investigar a todos los directivos de Electricaribe envueltos en ello. Frente al manejo que le dieron y frente a cómo ha crecido su patrimonio”, sostuvo el mandatario de Bolívar.

Al mismo tiempo dijo que la Procuraduría también debe meter en cintura a aquellos funcionarios municipales, gerentes de hospitales, entre otros, que no han querido pagar el servicio de energía a Electricaribe, lo que también ha contribuido al deterioro del patrimonio de esa entidad.

“A los alcaldes de Bolívar y el Caribe les decimos que hay que gobernar. Y gobernar es cumplir de manera eficiente y con observancia a la Ley sus compromisos. No entendemos cómo las Alcaldías, con los recursos destinados en el presupuesto. no pagan el servicio. Por supuesto, que nos molestamos cuando el servicio es malo, es mediocre y genera incomodidad con nuestra gente, pero también a los alcaldes tenemos que decirles que paguen, no pueden seguir en esa posición de que no pago porque el servicio es malo. Tienen que pagar. Y por eso le hemos pedido al Procurador General de la Nación que inicie las acciones puntuales contra estos alcaldes que se niegan a pagar sin ningún tipo de justificación y que si hay que sancionarlos, pues se sancionan”, afirmó Turbay.

Ante la pregunta en cuántos municipios de Bolívar se está presentando el no pago del servicio de energía por parte de los alcaldes, Dumek Turbay no titubeó y dijo que “en el 90 por ciento de los municipios. Los alcaldes olímpicamente dejan de pagar afectando en primera medida la operación de la empresa y desconociendo sus compromisos y sus obligaciones de ley. Por eso hemos pasado de la fase de sensibilización y de convocarlos a pagar a esta fase de que le vamos a pedir a la Procuraduría que les haga las revisiones disciplinarias y que los sanciones si hay que sancionarlos”.