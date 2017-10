Gobernador de Córdoba desmiente rumores sobre su renuncia

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, desmintió los rumores que circularon en esta sección del país sobre su posible renuncia y dijo que permanecerá en el cargo hasta el 31 de diciembre de 2019, período para el cual fue elegido.

El mandatario también desmintió que hubiera una orden de captura en su contra, a raíz de las denuncias que ha venido haciendo su antecesor, Alejandro Lyons, quien ha señalado ante las autoridades que suscribió acuerdos con Besaile para apropiarse de los recursos del departamento.

"El día que la justicia me cite, ahí estaré. Estoy presto a cualquier requerimiento que hagan, pues yo denuncié los actos de corrupción que encontré en la administración y frené el pago de una millonaria suma de dinero, producto de lo mismo", indicó el mandatario, aduciendo que está presto a rendir indagatoria si es requerido.

Reiteró que tiene un compromiso muy grande con el departamento de Córdoba y que no tiene ningún motivo por el cual dejar su cargo. "Están creando una inestabilidad en el departamento. Aquí no me perjudico yo, sino dos millones de habitantes", puntualizó Besaile Fayat.

Desmintió allanamientos

El gobernador Besaile también desmintió que algunas de sus propiedades ruraleslas hubieran sido allanadas por el Cuerpo Técnico de Investigaciones como se dijo en esta sección del país y reiteró que sus dos fincas están ubicadas en la vía que de Sahagún conduce a Ciénaga de Oro y otra en la Ye. "Ninguna ha sido allanada", reiteró.

El rumor hacía referencia a una, ubicada en zona rural de Montería, llamada La Providencia, antigua propiedad del fallecido ganadero Bernardo Vega, la cual según una investigación hecha por el portal Los Irreverentes, fue comprada por el mandatario seccional en septiembre del año anterior por valor de 20 mil millones de pesos.

El mismo portal señaló que en ese mismo mes fueron desembolsados 6 mil millones de pesos, 180 días después, otros 6 mil millones y hace unas pocas semanas, se canceló el saldo de 8 mil millones de pesos, todos en efectivo. También señaló que se hizo un contrato de arrendamiento ficticio.

Reiteró que esas son sus dos fincas y que toda esa información forma parte de la guerra política que se ha suscitado en Córdoba, departamento que está en el ojo del huracán por las denuncias de corrupción.