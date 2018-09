Gobernador de Sucre dice que encuentro con Álvaro García fue un acto humanitario

El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, manifestó hoy que se está tergiversando el video en donde aparece en un encuentro con el ex congresista Álvaro García Romero, condenado por la masacre de Macayepo, e indicó que el mismo obedece a un acto humanitario.

Aunque no dio detalles del sitio en donde se cumplió la reunión, el Gobernador de Sucre informó que esta fue el año anterior, debido a que García Romero estaba presentando problemas de salud, hipertensión y cardiología. “Su hermana Teresita me manifestó que estaba enfermo y yo consideré oportuno visitarlo, no se ha cometido ningún delito, no está contra la moral y la ética que se puedan visitar a las personas que están condenadas o detenidas”, dijo.

Asimismo, aclaró que ese video no tiene nada que ver con la licitación para la obra vial Las Tablitas- San Marcos que se está llevando a cabo hace 6 meses.“Esa licitación fue suspendida a finales del mes de febrero y a partir de ese momento nos reunimos en la ciudad de Bogotá con la Procuraduría y se han acatado las observaciones que nos hizo el ente de control”, aseveró.

En el video, que circula desde el fin de semana, se observa mandatario de los sucreños hablando con el “Gordo” García, al parecer en un centro médico en Bogotá.

El Gobernador anotó que hay una mala intención por parte de algunas personas que quieren enlodar su nombre y que desde el principio de su Administración se han dedicado a eso.

