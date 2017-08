Gobernador de Sucre habla de demora en Contrato Paz

El gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, instaló hoy un nuevo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, en donde se refirió a que infortunadamente el Gobierno Nacional no ha hecho el primer desembolso para los proyectos enmarcados dentro del Contrato Paz.

“Hoy tenemos un funcionario en Bogotá para ver si podemos sacar unos proyectos del sector agropecuario y la vía San Onofre-Berrugas- El Rincón, que nos den la viabilidad y podamos comenzar con esta etapa de desarrollo para el Departamento”, indicó.

Manifestó además, que está muy demorado el Contrato Paz y todavía no se ven los frutos, “con el Gobernador de Bolívar hemos tenido la oportunidad de decirle al Gobierno Nacional que ojalá no nos vayan a dejar una frustración más de la paz, porque todos sabemos que hace más de 20 años cuando se hizo la desmovilización de la CRS no dejaron ninguna obra a nuestro departamento y tampoco en Flor del Monte, así que vamos a seguir luchando por eso””, indicó.

El Contrato Paz contempla recursos por el orden de $600 mil millones para los departamentos de Sucre y Bolívar, que serán invertidos en obras prioritarias en comunidades de los Montes de María.

En este nuevo de periodo de sesiones extras, el Gobierno Departamental puso a consideración de la Asamblea 6 proyectos de Ordenanza, para el desarrollo de obras y acciones del orden administrativo que se requieren en Sucre.

“Estamos agradecidos por la generosidad de la Asamblea en la aprobación de los proyectos, entiendo la política como gobernante, se de los tropiezos que se pueden presentar, por eso bienvenida la crítica, la respeto siempre y cuando esta sea constructiva”, anotó el Gobernador.

Entre los proyectos que estudiarán los diputados en este periodo de sesiones extras se encuentra, por medio del cual se modifican las ordenanzas No 40 de 2010 y 130 de 2014, y se establecen los mecanismos de control sobre los recursos de la Estampilla, para el bienestar del adulto mayor y se dictan otras disposiciones.