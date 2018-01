Gobernadora encargada descartó cambios en gabinete de Córdoba

La gobernadora encargada de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, descartó los despidos en la administración departamental y sostuvo que seguirá trabajando con el mismo gabinete, pero que espera de ellos la mayor responsabilidad en la toma de decisiones.

La funcionaria señaló además que no pertenece a ningún grupo político y que por ende no atiende órdenes de ningún sector. "Mi jefe es el presidente Juan Manuel Santos, quien me designó para garantizar que no haya ningún tipo de parálisis en la administración de Córdoba", enfatizó la funcionaria en una rueda de prensa.

Dijo también que llegó a Montería con un equipo de asesores del Ministerio del Interior porque ella aún no ha dejado sus funciones y que no viene a ejercer labores de fiscalización porque eso es un papel que deben adelantar los órganos de control.

"Confío en el equipo de la administración actual y espero que ellos respondan a esa confianza con transparencia", reiteró la nueva gobernadora, aduciendo que por lo pronto se pondrá al frente de temas urgentes como la delicada situación de orden público que se está dando en el sur de Córdoba y el desplazamiento masivo de familias campesinas de la zona rural de San José de Uré.

También se ocupará de temas relacionados con el manejo del hospital San Jerónimo, indicando que se reunió con los médicos especialistas para conocer de primera mano la situación del centro asistencial y que el miércoles viajará al municipio de Valencia con el fin de inspeccionar directamente las obras de construcción del puente sobre el río Sinú y así verificar el avance de las mismas.

"Yo soy una funcionaria eminentemente técnica y mientras esté en calidad de encargada voy a trabajar de manera eficiente para que Córdoba siga adelante. Brindaré además toda la colaboración necesaria a los órganos de control para que adelanten su función sin ningún contratiempo", dijo la mandataria encargada.