Grupo ISA se expande hacia la Nube con Internexa

Como una manera de estar acorde con los nuevos tiempos, el Grupo ISA ha decidido desde hace tres años tomar el departamento de comunicaciones como ese brazo que le lleve a estar acorde con la modernidad y prestar los servicios de almacenamiento de datos en la Nube y para ello ha diseñando a Internexa.

Alejandro Echeverry, especialista de la oferta de valor de Cloud para Internexa, cuenta que “nosotros nacimos como el brazo de telecomunicaciones de ISA. Llevamos 18 años en el mercado y hemos estado acompañando al grupo en todo el despliegue de tecnología. Arrancamos como una empresa de telecomunicaciones solamente y desde hace tres años tuvimos un cambio en nuestra estrategia y ya no solamente somos una empresa de telecomunicaciones sino una empresa de distintos servicios, como seguridad, Cloud , servicios administrados de TIC y la comunidad”.

Explica que es una plataforma que habilita a esas empresas que están empezando a trabajar en aplicaciones que están viendo en las aplicaciones su negocio, como un tipo portal web, CRM o una aplicación como la del celular, y de alguna manera migrar todas esas cargas, todas esas aplicaciones que tienen en infraestructura física que tienen en sus empresas, al tipo de la nube. “Es llevar todas esas cargas de aplicaciones hacia otro ambiente, que es un poco más seguro, más fácil de configurar e identificar, donde todos los temas de obsolescencia recaen es sobre el oferente de los servicios y donde el cliente pueden tener unos LSAS y unas garantías de continuidad del negocio mucho más altas”.

Indica que el Cloud Internexa es un sistema que está empleado para cualquier tipo de empresas, porque no importa si es una compañía grande con todo un equipo de desarrolladores, que ya tiene un área de TI lo suficientemente madura puede ir hacia Cloud o si es una empresa pequeña, que apenas se está iniciando, incluso, poder ser mucho más económico y mucho más viable arrancar desde la nube. “Esas empresas son las que llamamos nativas digitalmente, porque son empresas que nacen desde el principio son concebidas para navegar desde la nube”.

Sostiene que el Cloud o Nube, como tal se está tornando como un centro o un punto de convergencia de múltiples servicios, “entonces, ya no solo se guarda la información y las aplicaciones sino que desde Cloud la idea es que la persona pueda administrar todo lo que es la conectividad, la red y toda la seguridad que se requiere para que esas aplicaciones no sean “hackeadas”, para que no haya vulnerabilidad de los servicios, para que el cliente final sienta que cada vez que utiliza alguna aplicación, que está alojada en nuestra nube, de verdad quede tranquilo de que los datos que está poniendo ahí son seguros”.

En este momento Internexa tiene cobertura en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Argentina, “incluso, una empresa que esté por fuera de esos países puede acceder a nuestros servicios de la nube”.

“La Nube que nosotros diseñamos y los servicios a los que nuestros clientes pueden acceder son un poco distintos a los de la competencia. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos visto es que el enfoque y el abordaje que se le está dando a los sistemas de nube es desde el punto de vista de infraestructura. El cliente normalmente cuando es abordado se le puede hablar que la infraestructura que en tal parte puede ubicar una cosa, que aquí lo otro, pero la idea es que el abordaje, que es el cambio de paradigma que presentamos, es que no sea desde la infraestructura, que sea más bien desde las aplicaciones que las empresas quieren correr y por lo tanto hay un cambio en el paradigma, que sean las aplicaciones las que digan cómo es que debe funcionar la nube de verdad y cómo es que debe funcionar el negocio del cliente”.

Cuando le preguntamos del valor que le puede costar al cliente este servicio, Alejandro Echeverry sostiene que “el costo va a depender de las necesidades de la compañía y de las necesidades de la aplicación¡. Hay aplicaciones que requieren mucho más recursos que otras, unas que son muy sencillas que pueden correr en un ambiente pequeño de nube y eso es lo que hace que Cloud sea para todas las empresas. Si tú eres una empresa pequeña y quieres un ambiente pequeño puedes conseguir servicios de nube desde $150.000 o $200.000 el mes o incluso menos, pero si eres una empresa más grandes, que tienes unas aplicaciones más pesadas y que requieres y que requieres unos recursos de máquinas mucho más complejos, pues los valores van subiendo dependiendo de eso”.

“Una de las ventajas de la nubes es eso: que tú, dependiendo de lo que necesitas pagas exactamente lo que requieres, no tienes que hacer inversiones grandes para poder tener tus aplicaciones corriendo, sino que si tienes una aplicación compras exactamente lo que necesitas; tienes una estacionalidad por un tiempo, te llega un pico de trabajo en diciembre, simplemente subes un tiempo, la recargas lo que necesitas de recursos dentro de mi nube y una vez pasó ese monumento simplemente se bajan esos recursos nuevamente”, afirma.

Sostiene que la nube de Internexa ha sido concebida como un ambiente híbrido. “Eso quiere decir que no vemos las otras nubes como una competencia de la nuestra sino que es al revés: tratamos de integrarlas. En temas de nubes hay distintos tipos. Están las grandes nubes públicas, tipo Amazon, que son grandes proveedores de servicios de Europa y América y están unas más locales como la nuestra. Los clientes de nuestra nube pueden acceder a esas otras grandes nubes sin ningún problema, eso quiere decir que todas las nubes quedan como si fueran una única nube dentro de la nuestra”.

“Si algún cliente nuestro quiere crear una urna virtual o quiere ver alguna aplicaciones sobre estas nubes, lo puede hacer. Tenemos herramientas también que les facilitan entender sobre cuál de las nubes les es más barato o corre mejor la aplicación que ellos quieren desplegar. Ese es un plus que puede ayudar también a que las empresas que se monten en nuestra nube pueden acceder a la más económica o la que mejor pueden utilizar”, terminó diciendo.