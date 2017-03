Guardia indígena agredió a periodista y camarógrafo cordobés

La guardia indígena que se encontraba apostada en la EPS Manexca, en el municipio de San Andrés de Sotavento, agredió con sus bastones de mando al periodista Rafael Chica Guzmán y al camarógrafo, Edwin Vega, quienes hacían el cubrimiento sobre la liquidación de la entidad ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con lo señalado por el comunicador, la agresión inicialmente fue verbal. "Por tu culpa intervinieron a Manexca, no queremos periodista aquí, ese es Rafael Chica el perseguidor de Pedro Pestana, fuera, fuera, péguenle, llévenlos a la cárcel indígena para que lo amarren al cepo”, gritaban los indígenas que presenciaban la llegada de una veintena de funcionarios de la Super, que custodiados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía, revisaban el lugar luego de detectar múltiples irregularidades.

El corresponsal del noticiero de Caracol televisión y director del portal Chica Noticias indicó que se enteró de la toma de la empresa Manexca por parte de la Supersalud y que como quiera que es un tema que interesa directamente a mas de 210 mil afiliados en 18 municipios de Córdoba y Sucre fue al lugar de los hechos para informar lo que ocurría. En el municipio había más de 200 policías en posición de defensa y en la parte externa de la sede de Manexca estaba una tanqueta del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía por lo que consideró que su reportería no revestía peligro.

Cuando ingresó al auditorio, donde se encontraban trabajadores, indígenas y funcionarios de la Super reunidos, fue rodeado por la guardia que lo halaba, lo empujaba, le tiraban manotazos y lo golpeaban con el bastón de mando. Igual ocurrió con el camarógrafo Edwin Vega, a quien intentaron quitarle la cámara para borrar las imágenes hechas hasta ese momento.

Responsabilizó a Pestana

El periodista responsabilizó de la agresión al médico Pedro Pestana, quien maneja los hilos de Manexca, aduciendo que hace poco tiempo, en rueda de prensa, lo señaló de estar desinformando con las irregularidades destapadas en Manexca y lo calificó como un perseguidor de los indígenas.

"Mi profesión es periodista, yo informo y no voy a dejar de hacerlo, solo pido a Dios que en este país no haga carrera que aquellos a los que afectan nuestras informaciones se sientan con derecho de agredirnos. No tengo enemigos, pero dejo claro que si algo me pasa en cumplimiento de mi deber de informar responsabilizo a Pedro Pestana y a las autoridades Indígenas Zenú de San Andrés de Sotavento", sostuvo el periodista, quien instauró la denunhcia formal sobre el hecho.