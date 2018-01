Habitantes de San Luis reclaman arreglo de las viviendas afectadas por obra vial

Habitantes del corregimiento de San Luis, jurisdicción del municipio de Sampués, llegaron hasta la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Sucre, para exigir solución a la problemática que presentan con sus viviendas, a raíz de la obra de pavimientación de la vía que conduce a San Benito Abad.

Luis Alberto Berrío, habitante de San Luis, manifestó que desde que fue pavimentada la vía Sampués- San Benito Abad,cada vez que llueve se inundan y las casas presentan daños en sus estructuras, teniendo en cuenta que están ubicadas a orillas de la carretera,

Según dieron a conocer, son 57 familias las que están afectadas por esta situación y pese a que desde el mes de agosto del año anterior dieron a conocer la situación a la Gobernación de Sucre no han recibido respuestas.

Asimismo, Yorelis Rodríguez Flórez, otra de las personas afectadas, indicó que la firma contratista no ha llegado a solucionar la problemática que causaron a las viviendas que están agrietadas.

“La empresa en el acta de vecindad censó a 30 personas, y son en realidad 57 familias a las que tienen este problema. Estamos pidiendo que respondan porque no queremos emprender acciones legales”, indicó Rodríguez.

Los afectados se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Infraestructura del departamento de Sucre, y con Hugo Alfredo Posso, representante legal del Consorcio Vías Sucre, interventor de la obra Sampués- San Benito Abad.

Este contrato de pavimentación y construcción de 10 puentes tuvo una inversión de $113 mil millones aproximadamente y el contrato de interventoría $12 mil millones. La obra fue ejecutada por el Consorcio Mantenimiento Vial Sucre.

Según el Interventor, las obras no están en mal estado, no se han dañado, no presentan ningún problema de estabilidad.

“Lo que si sucedió específicamente en el corregimiento de San Luis es que el ancho de la vía se redujo, porque el contrato no tenía para consecución de predios, y se determinó hacer unos tipos de cunetas, en donde había un compromiso por parte de la comunidad en limpiarlas, porque si se dejaban llenar de tierra se desbordan e inundan las casas, que es lo que está sucediendo”, dijo Pozo Moncada.

Explicó que desde el proceso de inicio de la obra se realizaron actas de vecindad de todas y cada una de las viviendas en la zona de influencia directa del proyecto. “Posteriormente en una audiencia en Sampués, se recibieron 30 quejas que fueron resueltas de manera oportuna”, aseveró.

Agregó que el compromiso ante la solicitud de los habitantes de San Luis, es recuperar los archivos digitales de las actas de vecindad iniciales para compararlos con lo que ellos están exponiendo y realizar un informe para que la Secretaría de Infraestructura para que la Secretaría de Infraestructura pueda tomar decisiones al respecto.