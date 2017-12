Habitantes de varios corregimientos de Sincelejo protestan por falta de agua

Habitantes de los corregimientos de Laguna Flor, Cerrito de La Palma y Barro Prieto, bloquearon durante toda la mañana la vía principal que los comunica con Sincelejo, protestando por la falta de agua potable.

Hector Fabio Villalba, presidente de la Junta de Acción Comunal de Laguna Flor, manifestó que la falta de agua genera un impacto social, principalmente en cuanto a la salud para la población.

“El tema es la infraestructura que se ha montado para que el agua llegue a los corregimientos. Hay una inversión de $6 mil millones literalmente enterrada en nuestro suelo que no cumplen su función”, dijo el líder comunitario.

Explicó que hay unos contratos ex exorbitantes y esto lo han dado a conocer ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, Defensoría del Pueblo, agotando los recursos que ofrece la Constitución Política de Colombia para defender el acceso al agua potable.

Agregó que se ha hecho caso omiso por parte de los organismos competentes, “el Alcalde sabe lo que nosotros estamos padeciendo, su responsabilidad es resolverlos, nosotros no le estamos achacando esos contratos que están ahí y no cumplen su función, pero la solución está en manos de él. Así como se interesa por darle 24 horas de agua potable a los barrios de Sincelejo que están en su derecho, a nosotros debe darnos por lo menos un segundo de agua potable, porque no tenemos el derecho al agua potable, es que somos menos que la población urbana de Sincelejo”, dijo Héctor Villalba.

Por su parte, Aneth Hernández Viloria, capitana del cabildo indígena de Cerrito de la Palma, dijo que la problemática de la falta de agua la padecen hace muchos años, “nos están engañando que nos van echar al gua y nada, y si no hacemos esto, no nos van escuchar, necesitamos que venga el Alcalde y nos escuche, ya estamos cansados”, dijo Hernández Viloria.