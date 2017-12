Habitantes del Carmen de Bolívar protestan por mal estado de una calle

Desesperados por los cráteres y el estancamiento de aguas servidas, los habitantes de la calle 27 en el sector conocido como Espíritu Santo, cerraron la vía en protesta por el problema que padecen.

Así mismo, le exigen a la Alcaldía de El Carmen de Bolívar, el arreglo inmediato del tramo de la calle donde se han formado los huecos, los cuales han provocado múltiples accidentes.

Molestos, los habitantes de ese sector, colocaron cintas para evitar el tráfico de vehículos ya que son insoportables los olores que emanan de la calle.

Igualmente, para evitar que la calle se siga deteriorando por la cantidad de aguas servidas que allí se represan.

Otros aseguran que diariamente se presentan accidentes, porque los conductores por evitar los huecos buscan la orilla y se chocan de frente.

Faustina Osorio Ochoa, miembro de la comunidad, dijo que llevan un año aproximadamente sufriendo con esa situacion, la cual ya les está dañado las viviendas.

"La Gobernacion de Bolívar la arregló en julio del año pasado pero a los pocos meses comenzó a dañarse por las corrientes de agua que circulan por aquí. Nosotros no estamos pididiendo que nos la pavimente porque hasta que no coloquen el alcantarillado no se puede, pero si que la habiliten para poder mejorar la movilidad".

Agregó que a pocos metros están pavimentando una calle, y piden que la maquinaria que está allá trabajando la intervengan.

Otros piden además, que se evalúe la cantidad de agua que hay en el lugar porque de ellas se podría desprender un problema de salud pública.

Por su parte, Richard Giainni Sierra, secretario de Planeación municipal, manifestó que para poder intervenir ese sector deben culminar los trabajos que se adelantan sobre la calle 25 para poder cerrar la 27 y arreglarla para evitar un caos vehícular.