Habitantes del cerro de Las Campanas claman atención a sus necesidades

Habitantes del cerro de Las Campanas, jurisdicción del municipio de Colosó, están haciendo un llamado urgente a las autoridades nacionales y departamentales de Sucre. para que les brinden el apoyo que necesitan como familias que retornaron luego de la violencia que se vivió en los Montes de María.

La situación de índole socio económico que enfrentan es difícil, a lo que se le suma la preocupación porque el cerro se está derrumbando y temen que pueda pasar una tragedia.

Maribel Gómez Flórez, quien habita con su familia en el cerro de Las Campañas, al que se llega caminando a pie durante 3 horas desde Chinulito (Colosó), manifestó que son familias retornadas que debieron abandonar sus parcelas en la época de la violencia causada por la guerrilla de las Farc, y hace varios años decidieron volver con grandes ilusiones.

“Nosotros regresamos con muchas ilusiones, pero lo que nos prometieron no lo han cumplido. Yo vivo exactamente en donde las Farc tenía los campamentos y como es posible que en una tierra que fue azotada por tanta violencia, estemos abandonados, no tenemos luz, no contamos con una vivienda digna, no tenemos nada. Hay niños y no tenemos escuela y los niños que estudian deben bajar durante 3 horas de camino hasta Chinulito”, dijo Gómez Flórez.

Indicó que sólo en campañas políticas, los aspirantes llegan hasta Chinulito, a prometer el cielo y la tierra, “pero la realidad es otra, no dan nada y no conocen siquiera el cerro”, indicó.

Actualmente las 35 familias que habitan en el cerro, viven de los cultivos del pancoger que siembran, “Sembramos arroz, pero nos ha ido muy mal en los dos últimos años con la cosecha, no teníamos aveces para comer porque el verano nos azotó, recogieron una cantidad de firmas porque iban a llegar unos mercados y nunca nos los entregaron”, aseveró la mujer.

Agregó que en estos momentos lo que más le preocupa es que el cerro se desplome, por lo que esperan que las autoridades miren hacía allá y no se lamenten cuando ocurra una tragedia.

También reclaman los proyectos productivos que como familias que retornaron a sus parcelas les prometieron, porque sólo han recibido apoyo en lo concerniente al cultivo de cacao, pero consideran que no es lo suficiente para que puedan seguir adelante.