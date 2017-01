Con diplomas falsos, habrían estafado a docentes de Mompox

La Universidad del Atlántico detectó una situación irregular en la que fundaciones estarían ofreciendo, por fuera de ese departamento, programas educativos y diplomas a nombre de la universidad, los cuales carecen de validez.

La situación fue descubierta en Mompox, en Bolívar. Autoridades en Atlántico explicaron ayer que la situación se detectó a finales de diciembre en Mompox, donde cerca de 200 personas asistían a una ceremonia de grado para certificarse a nombre de la universidad en el programa de licenciatura en educación infantil.

“En 2016 se inició un proceso de inspección y vigilancia a todas las corporaciones de desarrollo humano que funcionan en el municipio. Cuando llegamos a la Fundación Asofami encontramos que no cumplía con los requisitos para estar dentro de la población y se le cerraron las puertas. Sin embargo, el 20 de diciembre recibimos una llamada de la Secretaría de Educación de Bolívar, informando que había unos grados de esta corporación a nombre de la Universidad del Atlántico en el Centro de Alto Rendimiento de Mompox. Fuimos a la Sijin y se hizo lo pertinente”, dijo Fabio Arévalo, secretario de Educación de Mompox.

Frente a esta situación, la Universidad del Atlántico se declaró como una víctima más de esta supuesta estafa.

“La situación es grave. La universidad no podía guardar silencio al respecto. No existe una persecución política como se expresó en Mompox, donde decían que se continuaban haciendo las graduaciones porque era una persecución. Por eso la universidad se declara víctima porque ha sido estafada y le quiere dar a la comunidad un parte de transparencia. La universidad no tiene nada que ver desde el punto de vista institucional con esa red que se ha extendido por la región Caribe entregando títulos falsos a nuestro nombre”, expresó Rafael Vos Obeso, rectora de la universidad.

Se presume que serían cerca de 1.200 docentes los que se han visto afectados por recibir diplomas no certificados por la universidad.