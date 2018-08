ICBF en Sucre llama a operadores de primera infancia a cumplir los contratos

El ICBF regional Sucre, hizo un llamado a los operadores de los programas de primera infancia que iniciaron labores en el presente mes, a cumplir con lo establecido en la contratación, para que no se vean expuestos a ningún tipo de sanción.

Felix Domínguez Urueta, director (e) del ICBF en Sucre, así lo informó en el marco de un encuentro en donde participaron miembros de los operadores que hacen parte de los 98 contratos suscritos para los 26 municipios sucreños en las modalidades Fami, Hogares Comunitarios de Bienestar y Centros de Desarrollo Infantil en modo familiar.

“Con estos operadores fueron suscritos contratos desde el 1ro de agosto hasta el mes de diciembre del presente año y se les han socializado las obligaciones contractuales que tienen para que cumplan con estas en los componentes financiero, técnico, nutricional y pedagógico”, indicó Domínguez Urueta.

En Sucre, en las diferentes modalidades de primera infancia reciben atención más de 60 mil niños y niñas de 0 a 5 años de edad.

El Director (e) del ICBF indicó que es importante que los operadores cumplan con la póliza para la atención en salud cuando lo requierana los niños y niñas que son beneficiarios de estos programas.

“Tenemos un esquema de supervisión con equipos interdisciplinarios que realizan las visitas a los municipios para que los operadores cumplan con la minuta contractual”, aseveró el funcionario.

Dijo que los operadores que no cumplan con los respectivos contratos se ven expuestos a sanciones a nivel interno del Instituto, al igual que las denuncias ante los órganos de control e investigación competentes. “Hay casos aislados, 2 en Sincelejo de entidades que no cumplieron presuntamente con las obligaciones contractuales como el pago de salarios a trabajadores, la no entrega de dotación y se detectó este comportamiento que fue deficiente en la anterior contratación”, aseveró el funcionario.