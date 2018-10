Implementan estrategia de Dignidad y Memoria con víctimas de la Fuerza Pública

La Escuela de Policía Antonio Nariño de Barranquilla, fue el sitio que durante tres días un grupo de 15 miembros de la Fuerza Pública recibieron como medida de satisfacción la implementación de la Estrategia de Dignidad y Memoria, DIME, guiada por profesionales psicosociales de la Unidad para las Víctimas en el Atlántico.

Con esta estrategia de recuperación emocional se busca restablecer la dignidad de las víctimas a través de su reconocimiento y visibilización, enalteciendo sus historias de vida a través de acciones de memoria, y con la creación de piezas simbólicas y comunicativas que evidencien el proceso de dignificación. Así mismo, busca fortalecer a los miembros de la fuerza pública víctimas del conflicto, como sujetos de derechos desde las perspectivas de reparación y reconciliación.

“Fue excelente para mí este taller. Las estrategias que usaron nos pusieron a pensar y recordar todo lo vivido para poder ir superando. Y realmente cuando uno conoce personas que han pasado por algo parecido, entendemos que hay otras perspectivas o nos vemos identificados con su dolor y sus obstáculos”, expresó Álvaro Ríos, víctima del atentado al CAI San José en Barranquilla, el 27 de enero, quien hoy día es diabético emotivo en consecuencia al impacto psicológico y emocional que le produjeron los hechos.

Mauricio Rodríguez, quien hace parte de la seccional de Protección y Servicios Especiales de la Policía Metropolitana de Barranquilla, reconocido como víctima del conflicto luego de ser herido en su pierna y partes del cuerpo, en enfrentamientos con la Columna Móvil Teófilo Gutiérrez en San Vicente del Caguán en el año 2000, también se mostró agradecido por recibir este acompañamiento de la Unidad.

“He hablado con víctimas y no se imaginan que uno también es víctima del conflicto. Para mí fue una experiencia dolorosa y traumática, uno piensa en ese momento que se va a morir, pero gracias a Dios y con la ayuda de mi familia he salido adelante. Por eso me parecen súper buenas estas actividades, de hecho, deberían reunirnos fuerza pública con víctimas, seria enriquecedor conocer las experiencias de todos”, anotó Rodríguez.

Durante las actividades desarrolladas en el primer y segundo día de la jornada, las víctimas recibieron socialización sobre los derechos de las víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011, y la implementación del componente de dignidad y derechos a través de actividades lúdicas y pedagógicas, donde identificaron cómo el conflicto armado vulneró sus derechos y cómo el Estado contribuye a recuperar su dignidad.

Durante una de las jornadas se desarrolló el componente de memoria desde lo individual y lo colectivo, a través de ejercicios artísticos que les permitieron plasmar la memoria de lo que vivieron durante el conflicto. Al finalizar, se generó una estrategia de empoderamiento del grupo exponiendo los resultados del trabajo realizado gracias a la estrategia DIME.

Según la Unidad para las Víctimas, la estrategia DIME para miembros de la Fuerza Pública también se está llevando a cabo en otras ciudades del país con el fin de llegar a todas las víctimas del conflicto que hacen parte de las Fuerzas Armadas como reconocimiento a su labor en la construcción de paz.

Ahora te puedes comunicar con El Universal a través de Whatsapp Videos

Mensajes

Fotos

Notas de voz cuando seas testigo de algún hecho noticioso, envíalo al: 321 - 5255724. No recibimos llamadas.