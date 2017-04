Inaugurado el XXII Festival de Clubes y Escuelas de Fútbol

Con la contagiante alegría de los niños participantes, así se realizó la tarde de este sábado el desfile inaugural del XXII Festival de Clubes y Escuelas de Fútbol de Imder-Sincelejo en la capital sucreña.

Los pequeños practicantes de la disciplina del fútbol engalanaron el recorrido anunciando el inicio de la nueva edición de la fiesta donde se divertirán de lo lindo durante esta Semana Santa.

Este mismo sábado, en horas de la mañana, se dieron los primeros partidos de las categorías Infantil e Infantil Elite dentro de las justas que se extenderá hasta el domingo, cuando se conocerán los campeones de la nueva edición.

Pero las acciones de la categoría Pollito iniciará hoy a las 8:00 de la mañana con los siguientes partidos: Góez Sport Vs. Ciudadela El Cortijo, Johnny Yeneris Vs. Alex de Alba (Universidad de Sucre), Independiente Sincelejo Vs. Talento Bellanitas (Cancha El Cortijo) y Sporting Vs. Talento de barrio (Cancha Club Médico).

Y la competencia de la Preinfantil se abrirá a la misma hora en el Estadio Arturo Cumplido y contiene con los cotejos relacionados a continuación: Panamericanito Vs. Cambiando Vida, Góez Sport Vs. Barranquilla, Alianza Cristiana Vs. Talento Cartagenero, Sporting Vs. Talento de Barrio, Estudiantes Vs. Fumigadores, Independiente Vs. Pelesiño y talento Sucreño Vs. Unión Gaviotas.

Entre tanto, la segunda fecha de la categoría Infantil se abrirá con los choques: Ciudad Sincelejo Vs. Cambiando Vida, Deportivo Charo Vs. Barranquillera y Sedefusu Vs. Cartageneros (Los Cámpanos); Flamengo Vs. Fumigadores (Pioneros), Semillero Sucreño Vs. Expreso Rojo (José Bitar) y Jesús Nicolás Vs. Atlético Urabá (Cancha El Bosque).