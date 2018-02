Incertidumbre en la Pequeña y Mediana empresa en Colombia

Rosmery Quintero, presidente nacional de Acopi, dijo que hay varios aspectos que tienen en incertidumbre al pequeño y mediano empresario de Colombia, especialmente la coyuntura electoral, el proceso de paz y una reforma tributaria que no está cumpliendo con las expectativas que se esperaban.

“Hay varios motivos de incertidumbre, por un lado, la misma transición de Gobierno y porque en Colombia esas transiciones son muy dolorosas, por llamarlas así; hay mucho recurso en riesgo, hay muchas decisiones en riesgo por la forma como nosotros desempeñamos la democracia, ya que no es de la mejor manera”, dijo inicialmente Quintero.

Por otro lado, manifestó que “el mismo proceso de paz también puede afectar, si bien es cierto un grupo ya tiene un proceso, un acuerdo firmado, también es cierto que se están viviendo situaciones que se tenían previstas, situaciones como el incremento de la inseguridad, muchas bandas criminales, los delincuentes que de una u otra manera amenazan la integridad física del ciudadano, que en un momento dado se siente desprotegido. También tenemos la misma situación del ELN, que es otro grupo que está haciendo grandes presiones y hay un cúmulo de preocupaciones a nivel empresarial”.

No obstante, Quintero manifiesta que de las más críticas es precisamente la incertidumbre que se da en el aspecto tributario. “Una reforma tributaria que estructural no se dio como tal, que no está dando los recursos tributarios para poder hacer las inversiones y cumplir con el presupuesto.

“¿Qué está esperando el sector empresarial? Que muy seguramente va a venir una reforma tributaria o no saber realmente cuánto le va a impactaro cuáles van a hacer los cambios. Y allí hay un gran llamado que nosotros venimos haciendo precisamente basados en un estudio que desarrollamos de la mano con Planeación Nacional, Comfecámaras y Fundesarrollo, que es precisamente que la pequeña y mediana empresa, para poder hacer un mejor aporte a la economía, tiene que tener unas condiciones de políticas diferenciales que le faciliten andar en el camino empresarial con excelentes resultados”, agregó

Por último dijo, que el sector empresarial Mipymes tiene que incursionar en mercados internacionales. “Tenemos que superar el gran temor, pero también es pedirle al mismo Gobierno de que nos tiene que facilitar, por ejemplo, a los sectores cosméticos, farmacéuticos, alimentos, las mismas tarifas Invima. Nosotros como pequeños y medianos empresarios pagamos el mismo valor en una tarifa Invima como lo paga una gran empresa. Entonces, si no tenemos una tarifa diferencial cómo nosotros vamos a poder incursionar, cómo vamos a poder crecer para atender un mercado internacional”.