Inspeccionan lavaderos de carros y motos en Montería

Un total de 10 lavaderos de carros y motos fueron visitados por las autoridades con el fin de garantizar que no estén virtiendo residuos al río Sinú. Varios de ellos están en la mira de las autoridades para que legalicen su situación y mejoren los mecanismos que están generando contaminación.

La Policía Metropolitana hizo la la visita a los lavaderos con el fin de contrarrestar y neutralizar los vertimientos, el mal uso de los residuos de arenas, aceites y grasas que surge de esta actividad, los cuales son vertidos a los afluentes de agua aledaños o humedales circundantes de la ciudad.

Algunos no poseen las licencias para el uso del suelo y el subsuelo, no cuentan con las licencias ambientales para desarrollar la actividad, no poseen los registros mercantiles, ni de bomberos, lo cual indica que funcionan sin ningún tipo de control.

En la operación se logró la realización de cuatro acciones de control, con la finalidad de vigilar e inspeccionar la actividad que ejercen, el uso racional del agua y prevención de la contaminación.

Así mismo realizaron siete actas de compromiso para que los lavaderos tomen correctivos y eviten arrojar residuos o líquidos contaminantes a las fuentes de agua, generando contaminación con su labor diaria.

