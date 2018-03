Inspectora In Situ ejerce vigilancia en Uniautónoma del Caribe

La inspectora In Situ que ha colocado el Ministerio de Educación en la Universidad Autónoma del Caribe, Martha Lorena Sánchez, desde bien temprano con su grupo de trabajo llegó hasta las oficinas administrativas de la institución para vigilar y poner en marcha las medidas que desde el Ministerio de Educación se han impartido para tratar de sacar adelante la institución y que los estudiantes retornen pronto a dar clases.

“Ella llegó con su grupo de trabajo hasta el edificio administrativo y de inmediato entraron a supervisar de que no se haya presentado alguna alteración en el mismo, de que no se hayan roto documentos, que todo esté intacto y que no se hay violentados puertas ni sacado nada de ese lugar”, relató a este medio una fuente que estuvo pendiente del procedimiento.

Indicó que además de los funcionarios que acompañan a inspectora, también había funcionarios de la universidad cumpliendo las funciones que normalmente hacen.

Sostuvo que el ingreso a la institución estuvo un tanto restringido, “pero sí permitieron que estudiantes y personal de acá tuviera libre acceso”.

Este lunes los miembros de la Sala General tenían una reunión, lo que no especificó la fuente es si esas personas y el grupo dejando por Mineducación se reunieron para revisar las actas donde se ha dicho hubo alteración y no coinciden con las que ellos aprobaron durante las asambleas donde se planteaban los linderos para la administración de la universidad.

De otra parte, para este martes los estudiantes se han citado en la universidad para desde las 10:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche realizar la escogencia, mediante elección, de los representantes que estarán haciendo parte del Claustro Universitario, que también integrarán, profesores, sindicalistas y personal administrativo.