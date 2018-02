Karina Espinosa dice que no la han notificado sobre revocatoria de su aspiración

Karina Espinosa Oliver, aspirante del partido Liberal a Cámara de Representantes por Sucre, dijo que no ha recibido aún ninguna notificación oficial del Consejo Nacional Electoral sobre la decisión de revocar su candidatura.

A través de medios de comunicación se conoció la determinación del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de la audiencia de revocatorias realizada el miércoles anterior por ese órgano.

La denuncia contra la candidatura de Karina Espinosa fue interpuesta por Luis Eduardo Sepúlveda, basado en que esta es hermana del actual viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa Oliver.

“Yo sigo siendo candidata y ninguna autoridad judicial o administrativa me ha comunicado de ninguna decisión, el CNE no se manifiesta a través de comunicados de presa si no de actos administrativos y hasta la fecha no hay ninguno en mi contra, no conozco ninguna decisión y ninguna actuación que me impida seguir con mi campaña”, informó Karina Espinosa.

Explicó que poseen un concepto del Consejo de Estado fechado diciembre 12 que establece que un pariente de un Viceministro puede aspirar a la curul de Cámara de Representantes a la luz del numeral 5 del artículo 179 de la Constitución Política, puesto que en esa hipótesis no se configura el factor territorial que se requiere, “lo que demuestra que esta no es una aspiración caprichosa, es una aspiración seria basada en fundamentos serios y con el único propósito de servir”, manifiesta.