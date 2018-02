La Armada lideró sensibilización de área restringida en el Golfo de Morrosquillo

La Estación de Guardacostas de Coveñas y la Capitanía de Puerto, interesadas en la socialización de las normas marítimas, lideraron la reunión de sensibilización sobre la zona restringida en el Golfo de Morrosquillo.

Durante la reunión se hizo énfasis en el Decreto No. 0730 del 2004, por medio del cual se adopta el Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), teniendo en cuenta la importancia de la seguridad de la Infraestructura Estratégica de la nación, ubicada en el Golfo de Morrosquillo como lo es la zona restringida de las Boyas TLU, donde se realiza la operación Off Shore, establecida mediante resolución de DIMAR No. 305 de 2012.

De igual forma, se abordaron temas importantes como las violaciones a las normas de Marina Mercante, el control de los espejos de agua por parte de la Autoridad Marítima Colombiana y la seguridad de la vida humana en el mar, punto donde el Comandante de la Estación de Guardacostas Coveñas hizo mayor énfasis, teniendo en cuenta lo que esto representa para los navegantes en el Golfo de Morrosquillo.

La reunión contó con la presencia del Comandante de la Policía de San Antero, el Capitán de Puerto de Coveñas encargado, personal del Batallón de Infantería de Marina No. 14, el Oficial de Protección de Instalaciones Portuarias de la empresa OCENSA, el representante de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca - AUNAP y con el representante legal del gremio de pescadores Corpagolfo.