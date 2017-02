“La corrupción tiene a estos pueblos sin agua”

Los campesinos de los corregimientos San Isidro y Caracolí, a 8 y 6 kilómetros del casco urbano de El Carmen de Bolívar, en el corazón de la denominada Alta Montaña, se están “muriendo” de sed, porque no tienen servicio de acueducto, y el fuerte verano ha secado los pozos de donde se abastecían para el consumo en sus hogares.

Son cerca de 6.400 habitantes los que padecen la situación porque las obras que en su momento significaron la ilusión de tener un servicio óptimo de agua, hoy están entre la maleza, abandonadas e inconclusas.

Oswaldo Valdés, representante de la comunidad de San Isidro, asegura con preocupación que por ahora su corregimiento no contará con el servicio de acueducto, pues no cree que los problemas que lo rodean sean fáciles de solucionar. Señaló que la situación que padecen es bastante dramática, pues deben comprar pimpinas de 20 litros de agua a $2 mil, lo que encarece su canasta familiar, pues si compran el líquido, en algunas ocasiones no tienen para comer. “La corrupción es la responsable de que estos pueblos no tengan agua, no es justo que donde se invirtió tanto dinero no exista un resultado satisfactorio para una comunidad tan marcada por las malas actuaciones de unos pocos. Estamos convencidos que este no es más que un ‘elefante blanco’ que nos pretenden heredar”, expresó otro campesino de Caracolí.

ABANDONO TOTAL

Luis Alberto Paternina, habitante de San Isidro y propietario del lote donde se construyó parte del acueducto del corregimiento, asegura que como en Caracolí, las obras comenzaron en 2015, pero aún están inconclusas.

En cuanto al predio, el campesino señala que la Administración municipal todavía no le ha pagado por el lote, y que él permitió que las obras se realizaran por la promesa que pactó con el exalcalde Francisco Vega Arraut, para la adquisición del mismo. “Hasta el momento a mi nadie me ha entregado lo que pedí por el predio, solamente me dieron $10 mil un día que fui a la Alcaldía para tratar el tema, dinero que utilice para pagar la moto que me llevó”, señaló Paternina.

Resaltó que en vez de beneficiarse con lo que fue construido en su predio, ahora está perjudicado porque la comunidad está convencida de que él tiene responsabilidad en la parálisis de la obra.

En este sector fueron construidos varios pozos profundos, una alberca de almacenamiento y una base que al parecer sería para instalar tanques elevados. Además, instalaron mangueras en las viviendas y tubos, pero el agua nunca ha llegado.

El contrato para construir ese acueducto fue por $880 millones, tal como reza en el detalle del proceso número LP-004-2015. La empresa contratada por la pasada Administración para ese fin fue Asesorías y Proyectos L&G S.A.S.

En lo que respecta a las obras del acueducto de Caracolí, Alberto Royet, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de ese corregimiento, denunció que la represa que fue construida como fuente de abastecimiento y captación de agua está seca, agrietada y con adecuaciones que por la mala construcción se han desmoronado.

Lo único que existe es una manguera en la mitad de un arroyo viejo y seco que transporta un lento “chorrito” de agua.

Royet agregó que el año pasado, en época de lluvias, las lomas de tierra alrededor de la laguna se deslizaron, ya que obreros talaron los árboles nativos que las sostenían. De igual forma taparon el cauce del arroyo que atraviesa el corregimiento, no realizaron la compactación adecuada del terreno, y el desaguadero de la represa contaba con una mínima capa de cemento, la cual se dañó por el mismo invierno.

Con ese panorama, los habitantes de Caracolí deben hacer “maravillas” para obtener el agua. En algunas ocasiones tienen que llegar hasta el casco urbano de El Carmen a comprarla.

“Este año la Alcaldía no ha enviado el primer carrotanque de agua, lo que agudiza la crisis, ya que aquí viven familias muy pobres que no tienen el dinero para hacer el recorrido hasta El Carmen”, comentó el presidente de la JAC.

Agregó que se le solicitó a la Procuraduría Provincial del municipio un acompañamiento en las obras, pero nunca se dio, lo que les preocupa porque también se sienten desamparados por parte de los organismos de control.

Para la construcción de estos dos acueductos rurales se invirtieron más de $3 mil millones de pesos.

DEBEN LEGALIZAR TERRENOS

Richard Gianni, secretario de Planeación de El Carmen, indicó que para la construcción del acueducto de Caracolí fueron invertidos $2.200 millones, de los cuales $1.500 se giraron al contratista Poldino Postreraro y luego se le giró una adición mayor a los $7 millones. Sobre el acueducto de San Isidro solo informó que fueron dispuestos $880 millones, sin entregar mayores detalles. Añadió que además se elevaron una serie de consultas jurídicas, y no proyectan seguir con las obras hasta tanto los predios donde se desarrollan se legalicen. A través del Comité Territorial de Justicia Transicional se levantó la medida de protección que existía sobre los lotes para que sean legalizados, procedimiento a cargo de la Secretaría del Interior municipal. En cuanto a la licencia ambiental que debe generar Cardique, el funcionario precisó que existe un concepto no favorable sobre el proceso de Caracolí, por lo que la Administración cuenta con el apoyo de un abogado para resolver los inconvenientes que existen con la obra.

Este medio intentó comunicarse con Poldino Postreraro, contratista del acueducto de Caracolí, pero no respondió las llamadas telefónicas ni mensajes de Whatsapp.

EXIGEN CONTROLES

El concejal de El Carmen, Grismaldo Fonseca, le hizo un llamado a las autoridades pidiendo investigaciones por la inversión de recursos del Estado en obras que no se ejecutaron al 100 por ciento. “El alcalde Rafael Gallo debe ponerse al frente, es lamentable lo que están viviendo los campesinos de esos corregimientos, donde la forma para obtener el agua no es la más adecuada”, dijo. Agregó que “la corrupción que se ha conformado alrededor de estos contratos fantasmas está generándole un gran daño a los campesinos. La Fiscalía debe evaluar qué es lo que está pasando, ya que aquí se están viendo los robos de los recursos y no se han tomado acciones pertinentes”.

A su vez, Blanca Victoria Sabagh, defensora de Derechos Humanos de El Carmen, consideró lamentable que no haya eco en los organismos de control frente a la lucha para enfrentar hechos de corrupción. “Hemos encontrado un ‘carrusel’ de contratación, que se denunció ante a Fiscalía y la Procuraduría hace dos años, y aun no hay resultados”, aseveró.