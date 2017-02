La extorsión a ganaderos motivó la creación de un Gaula en Bolívar

La alerta se emitió desde municipios como Turbaco, Turbana, Arjona y Villanueva, en el norte de Bolívar, además de otras poblaciones del sur del departamento.

En 2016, ganaderos de esos municipios y representantes de gremios aseguraron a las autoridades que el flagelo de la extorsión se agudizaba en dichas zonas. Pese a que existe el Gaula de la Policía, se consideró que era necesario el apoyo en zona rural. A partir de ese momento comenzó a evaluarse la posibilidad de contar con un Gaula, que bajo la coordinación de la Infantería de Marina, saliera de la zona urbana a contrarrestar tanto la extorsión como el secuestro.

Según explica el coronel Carlos Enrique Montenegro, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, con gestiones se logró que el Ministerio de Defensa autorizara la conformación del Gaula Bolívar.

Y aunque desde el primero de enero de este año comenzó sus acciones, el pasado 1 de febrero fue activado de manera oficial, a través de una ceremonia que se realizó en la Plaza de La Aduana, en el Centro Histórico de Cartagena.

“Ya este Gaula tiene 60 hombres, son infantes de marina, oficiales y suboficiales, que conforman cuatro destacamentos de 15 personas. Cada hombre es un comando, en el sentido de que está entrenado para realizar operaciones especiales contra el secuestro y la extorsión. Son 60 hombres que están entrenados y saben de esos temas”, resaltó el coronel Montenegro, quien agrega que la constitución de este Gaula se logró con apoyo del Gaula Sucre.

El nuevo Gaula Bolívar, que depende de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, cobija 40 municipios, exceptuando a Cantagallo, Morales, Simití, Santa Rosa del Sur, San Pablo y Arenal, sobre los que tiene jurisdicción el Gaula Magdalena Medio. Estará a cargo del mayor Juan Carlos Morales García, excomandante del Batallón fluvial de Infantería de Marina N° 31, en Cartagena del Chairá.

LA DENUNCIA, VITAL

“Las operaciones de este grupo son de investigación e inteligencia. Recordemos que Gaula significa Grupo de Acción Unificada para la Libertad Personal, lo que quiere decir que se trabaja de manera articulada con la Fiscalía y el CTI. Sin embargo, para que este Gaula funcione no solo es necesario tener 60 comandos, un fiscal y cuatro miembros del CTI, lo que realmente importa es que la comunidad denuncie, informe lo que está sucediendo. Si la gente no denuncia, nosotros no podemos actuar”, detalló el coronel Montenegro.

El comandante insistió en que las denuncias que dan paso a que se inicie el proceso de investigación pueden interponerse ante la Policía, la Fiscalía, la Infantería de Marina o llamando a la línea 147.

“De acuerdo a la información que dé el denunciante, se puede trabajar y se va asesorando al afectado hasta llegar a la captura. La denuncia para nosotros es la orden de trabajo, porque con ella se pueden desarrollar actividades legales para llegar a la orden de captura, de lo contrario no es posible”, manifestó.

En el mes de operaciones que completa el Gaula Bolívar, el grupo ha logrado la captura de cinco personas dedicadas a la microextorsión de comerciantes.