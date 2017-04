La llegada de las lluvias mejorará producción de leche en la Costa

El presidente de Asoganorte, José De Silvestri, dijo que la llegada de las lluvias son un aliciente para que la producción de leche y carne mejore en la región Caribe, ya que venía siendo azotada por temporadas fuertes de veranos que llevaron a una baja producción.

“Veníamos de una temporada seca. Este año fue el verano normal, como debía ser en años anteriores. Empiezan las lluvias y se empiezan a recuperar los potreros. Esperamos subir la producción láctea prontamente. El departamento del Atlántico tiene un potencial de 270 mil litros diarios y en estos momentos estamos en cerca de 120 mil litros y esperamos que próximamente ya estemos en cerca de los 250 mil litros”, afirmó De Silvestri.

Manifestó que esa meta se va ir logrando con la llegada de las lluvias “que van a permitir que los potreros reverdezcan y al tener mejores potreros, mejor nutrición de ganado, por consiguiente, vamos a tener mejor producción de leche”.

Aboga por que no se tenga que depender de la estacionalidad. “Debemos tratar de hacer nuestra ganadería rentable todo el tiempo, con unos mismos niveles de producción. Por supuesto, que para conseguir eso debemos prepararnos para la temporada de verano, no solamente comprando suplemento, que es lo más costoso, sino más bien haciendo unos potreros inteligentes, con rotaciones racionales de los ganados en los potreros, con conservación de forraje, que nos permita tener alimento de muy buena calidad todo el año y por supuesto, que eso va permitir que los niveles de producción no bajen tan drásticamente”.

Indicó que los precios vinieron al alza desde el año pasado, especialmente en el tema carne. “Hoy están muy parejos, muy estables, esperamos que los próximos seis meses se mantengan, en el nivel que están hoy. Parte de ese jalonamiento en precios, en el tema de leche, ha sido al productor primario, que por el tema de estacionalidad se baja la producción y teniéndola misma demanda, sube el precio. Es una lógica de la economía, que, teniendo la misma demanda y menos producción, de lógica sube el precio”.

Y en el tema de carne sostuvo que hay algunos factores que han insidio en el kilo en pie, que pasó de 2800 a 4300 pesos. “Uno de esos es que se están haciendo algunas exportaciones de ganado en pie al exterior. Eso en parte a tonificado los precios de nuestros terneros, de nuestro ganado gordo en la región. Por otra parte, es normal que el ciclo ganadero tenga una etapa que decimos nosotros de liquidación y una etapa en la cual conservamos animales. Estamos en el ciclo ganadero en el cual estamos conservando vientres y eso hace que el sacrificio de ganado gordo disminuya un poco. El año pasado la disminución fue del 3 % al 4 % y eso tres o cuatro por ciento de sacrifico formal en el país, hace que los precios suban, por simple lógica de oferta y demanda”.

En la parte de exportación indicó que, de parte del Ministerio de Agricultura, los gremios ganaderos como Fedegán y el mismo ICA siguen abriendo mercados a nivel internacional. “Vemos que nos abrieron otros mercados. El último fue China. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa puerta abierta todavía tenemos que hacer algunos ajustes internos para poder llegar con nuestro producto allá. Uno de esos ajustes es tener toda la trazabilidad de los animales, especialmente en el tema sanitario. Y por supuesto, producir el volumen necesario que nos pidan”.

“No solamente abrir las puertas sino llegar con buenos productos en calidad y en cantidad. China es un mercado muy grande que a la hora que diga que nos va a jalonar carne, de seguro que de aquí se lleva la mitad del inventario ganadero si nos los piden, entonces, tenemos que prepararnos para eso. Pero ya la puerta está abierta, que es lo más importante”, puntualizó de Silvestri.

Hay que decir que hoy Colombia exporta ganado en pie de levante y alguno de seba para el sacrificio a gran parte del Oriente Medio y se tiene la expectativa de China.