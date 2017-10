Llamado a alcaldes de Sucre a crear los centros transitorios para adolescentes

Un llamado a los alcaldes del departamento de Sucre a que cumplan susl compromisos con el Sistema de Responsabilidad Penal, creando los centros transitorios para la garantía de derechos a los adolescentes y jóvenes infractores de la Ley penal, hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional.

En la mañana de hoy los alcaldes sucreños fueron convocados por las autoridades departamentales, ICBF y Procuraduría de Familia, para abordar la referida temática.

La Dirección Regional del ICBF anunció que brindará la asistencia técnica necesaria y de manera directa, para que las administraciones locales pongan en funcionamiento estos centros, cuya obligación corresponde a las alcaldías, según el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 donde señala que los responsables de las políticas públicas de Infancia y Adolescencia, en el ámbito municipal, son los alcaldes.

Según las estadísticas presentadas por la defensora de Familia, Karina Zuñiga, entre enero y septiembre del presente año, han sido atendidos 105 casos de jóvenes y adolescentes infractores de la Ley penal, 99 de los cuales son hombres y 6 mujeres.

“Solamente la Alcaldía de Sincelejo es la que está contratando con el Operador que tenemos, y las demás alcaldías no han contratado centros transitorios, lo que es una dificultad grande, porque cuando se nos han presentado casos de otros municipios no son aceptados porque no había contratos”, explicó la Defensora de Familia.

Los municipios donde se presentan más ingresos al Sistema de Responsabilidad para Adolescentes son: Sincelejo, Corozal, San Onofre, Santiago de Tolú, San Marcos y San Pedro y Coveñas.

El Centro Transitorio es el lugar en donde deben permanecer los adolescentes o jóvenes presuntamente autores de la comisión de delitos durante, máximo las primeras 36 horas, contadas a partir del momento de su aprehensión, hasta tanto se defina la situación del joven o adolescente ante un juez de control de garantías.

Por su parte, el gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, dijo que pese han realizado varias reuniones los avances no son demasiados, pero esperan concretar todas las políticas que beneficien a los jóvenes y adolescentes.

“El Gobierno Departamental siempre ha estado en disposición de acompañar todos los proyectos y programas que puedan surgir, a pesar de los escasos recursos económicos que tenemos en el Presupuesto departamental, pero no nos faltará la voluntad para acompañar recursos del orden nacional para que estas políticas lleguen a concretarse”, aseveró.