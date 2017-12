Lucho Vega ganó el XXV Festival de la Canción Inédita de Arenal

La pluma mágica del compositor arenalero Lucho Vega Roca, representada en versos sentidos con la canción “Te pido perdón”, que hizo llorar al público, ganó la edición XXV del Festival de la Canción Inédita en San Estanislao -Arenal-, en sus Bodas de Plata.

Desde que Yomira Díaz y Cristian Lamadrid, en un dramatizado perfecto, interpretaron la canción, los asistentes a la Plaza Sucre se enamoraron del tema.

“Palo” de canción se escuchaba al unísono. “Cuando compuse la canción se me erizó la piel. Estoy muy emocionado por ganar el festival de mi tierra, lo soñaba”, dijo Lucho, recordado por temas inmortales como Fuiste Mala, Por qué será, Arroz con Manteca, Juan José, El Viajero, Ña Tambó, Huecos en el Pantalón, La Espina, entre otros.

Al momento de dar el veredicto final, el público gritaba emocionado: “Esa es, esa es, esa es, esa es”. El jurado, integrado por Indelson Ramos, Manuel Vega y Sergio Cárdenas, no dudó en proclamar con un puntaje perfecto la canción “Te pido perdón”. En el 2° lugar se ubicó el tema “Hasta la Eternidad”, de Yoel Cabrera.

La canción

“Mamá yo te pregunto el porqué tu no querías que yo naciera, que mejor no me tendrías. Esa respuesta yo la quisiera escuchar. Yo ahora soy ese hijo que a ti te acompaña. Y porqué razón tú me querías abortar.

Bebé, si tú supiera el problema que yo tenía, que mi mamá ni mi papá eso querían. Escucha bien esto, te lo quiero explicar. Este embarazo yo me lo busqué a escondida, a mi papá y mi mamá nunca le desobedecía. Y fue ese el motivo para esa decisión tomar”, dice uno de los apartes de la canción.

La edición XXV se realizó en homenaje a Luis Jiménez -el mejor corista de la región-, Roger Rodríguez -el rey de la tumbadora y cofundador del Festival- y Aníbal Alfaro, otro de los cajeros de talla regional.

El certamen contó con el auspicio de Icultur, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldesa municipal Yaneth Vega.

Para los especialistas fue uno de los mejores festivales que se hayan realizado en Arenal.

Ganadores:

Canción Inédita:

1°. “Te pido perdón”, de Lucho Vega, de Arenal

2°. “Hasta la eternidad”, de Yoel Cabrera, de Arenal

3°. “Negra del alma”, de Adrián Villamizar, de San Juan del Cesar

En la categoría de intérpretes Infantiles:

1°. Cristian Lamadrid, de Cartagena

2°. Ana Carolina Murra Rodríguez, de San Cristobal.

En Intérpretes mayores:

1°. Yomira Díaz, de Arenal

2°. Maikol Andrés Alfaro Turizo, de Cartagena.

En el concurso de Piqueria:

1°. José Luis Tapias, de Urumita, Guajira

2°. David Arroyo Ochoa, de Cartagena.