Maestro del Atlántico salieron a protestar en su día

Más de 500 docentes realizaron este lunes una especie de plantón en las afueras del edificio donde funciona la Gobernación del Atlántico donde conminaron al gobernador Eduardo Verano a un diálogo que conlleve a una solución al problema educacional en el Departamento.

Entre las peticiones que se escucharon por parte de los maestros están el de una mejor remuneración, ya que según ellos, “se está trabajando por tener una mejor educación y los salarios que se tienen no son los mejores, incluso, somos una de las profesiones en las que menos se gana en Colombia”.

También se pronunciaron por una mejor cobertura de salud ya que tanto las EPS como las IPS no les están cumpliendo cuando ellos requieren de sus servicios. “Hay compañeros, no han podido hacer los tratamientos médicos, porque hay un sinnúmero de trabas para que los puedan atender. El sistema de salud es uno de las males que aqueja a los maestros en todos los rincones del país”. Se escuchaba en las arengas que decían por medio de megáfonos.

También expresaron que están de acuerdo con la Jornada Única que viene plantando el Gobierno Nacional. “Pero esa jornada debe ser equitativa, que no nos perjudiquemos nosotros, pero tampoco los estudiantes. Que vengan las jornadas únicas, pero que nos permitan a los profesores gozar de la hora del almuerzo, que como está planteada la cosa ahora, nos perjudica”.

Hicieron un llamado para que haya mejoramiento de aulas en aquellas instituciones que tienen bastante tiempo no se les hace una inversión en la mejora de las plantas físicas. “Es cierto que se han construido nuevos colegios, pero hay instituciones a las que ni siquiera las han revisado. Otras que necesitan de mejoras aulas, que ojalá no también se les mire y no se les abandone. Y esto es tanto en Barranquilla como en el resto del Departamento”.

Por último anotaron que una comisión de 80 maestros se desplazaron este lunes a Bogotá, para ir en representación de los maestros a la gran jornada de protesta que se llevará a cabo este martes en al Capital de la República.