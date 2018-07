Majagual, Ovejas y Sucre con proyectos de acueductos irregulares según auditoria

La Contraloría General de la República encontró graves irregularidades en una auditoría de desempeño que realizó a 23 proyectos de acueducto y plantas de tratamiento en 18 municipios y 7 departamentos del país, de los cuales 3 corresponden a Sucre.

Según el ente de control en los 23 proyectos nacionales han sido invertidos $39 mil millones de pesos de recursos del Sistema General de Regalías.

En el departamento de Sucre, los municipios que presentan irregularidades con los proyectos de acueductos son: 1 en Majagual y 2 en Sucre Sucre en la subregión de La Mojana, y 1 en Ovejas, ubicado en los Montes de María.

En general, la Contraloría General detectóproblemas de sostenibilidad que se derivan de la aprobación de los proyectos en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) sin el cumplimiento de todos los requisitos, como por ejemplo licencias ambientales o titularidad de los predios.

Esta situación ha llevado a que en un 65% los proyectos sean ineficaces, pues la infraestructura está subutilizada, o los laboratorios para monitoreo de calidad del agua están sin uso, o faltan insumos para la operación de las plantas de tratamiento.

La auditoría de desempeño puso en evidencia la debilidad y/o ausencia de operadores de acueductos organizados, puesto que las obras se entregan a Juntas de Acción comunal, que no poseen conocimiento ni personal idóneo para atender técnicamente la operación, carecen de recursos para atender tratamientos de agua y pruebas de laboratorio, no cuentan con la estructura de una empresa de servicios públicos y no acceden a subsidios a estratos bajos para los usuarios.

De los proyectos auditados, 17 están ubicados en zona rural y 6 en el área urbana. Las otras regiones con los proyectos irregulares son Acacias (Meta), Albania (Guajira), Becerril (Cesar), Buenos Aires (Cauca), Fredonia (Antioquia), Lejanías (Meta), Manaure (Guajira), Mariquita (Tolima), Granada (Meta), 2 en Villavicencio (Meta), 2 Santa Rosa de Osos (Antioquia)Titiribí (Antioquia), 2 en Totoró (Cauca), 2 en Uribia (Guajira), Venadillo (Tolima).