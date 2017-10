Mano dura contra encapuchados que generan disturbios en Unicórdoba

El comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Luis Jara, anunció que intensificarán las acciones con el fin de capturar a los encapuchados que generan disturbios en la Universidad de Córdoba y que bloquean la troncal de occidente.

"Queremos advertirles a estas personas que están asumiendo comportamientos delictivos en contra de la ciudadania que serán capturados", dijo el oficial, aduciendo que están plenamente identificados varios de los que protagonizaron disturbios enl jueves anterior y que bloquearon por varias horas la vía que de Montería conduce a Cereté.

Señaló además que las investigaciones que han hecho con relación al tema, les ha permitido concluir que algunos de los vándalos que participan en los disturbios son ajenos a la institución de educación superior, razón por la cual pidió la colaboración de la comunidad académica para poder capturarlos y judicializarlos.

Por su parte, el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, anunció una investigación y las correspondientes sanciones para los estudiantes encapuchados que salen a bloquear la vía y que lanzan papas bombas.

“Ese no es el estilo de nuestros estudiantes universitarios, una minoría no se puede imponer sobre la mayoría, esos no son los métodos que se deben implementar para exigir o para llamar la atención, por eso rechazamos esos actos", indicó el funcionario.

Entretanto, algunos de los estudiantes indicaron que los encapuchados los obligaron a salir de los salones de clases, por lo que fue necesario suspender las actividades académicas, hecho que también será investigado por las directivas.