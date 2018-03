Mesa de víctimas rechaza destinar recursos de esta población a otro sector

La Mesa Departamental de Víctimas de Sucre manifestó su descontento con la intención de la Gobernación, de cambiar la destinación de $75 millones que se encuentran estipulados en el Presupuesto de Rentas y Gastos 2018, para la caracterización de esta población, y asignarlos a otro sector.

Así lo dieron a conocer, luego de una reunión realizada en la mañana de hoy con diputados de la Asamblea de Sucre, en donde analizaron lo referente al proyecto de Ordenanza presentado por la Gobernación a la Asamblea, mediante el cual, buscan contracreditar y acreditar recursos que habían sido apropiados en el Presupuesto de Rentas y Gastos 2018, para diferentes sectores.

Marta Robles, coordinadora de la Mesa Departamental Víctimas, informó que con tantas necesidades que tiene esta población les causa mucha sorpresa que se esté pensando en destinar esos recursos a otro sector.

Explicó que ellos entienden que otros sectores como el de educación y conectividad son importantes, pero aunque son solo $75 millones a las víctimas les sirven para ser invertidos en otras necesidades.

“Los recursos estaban dispuestos para la caracterización de las víctimas y según la Secretaría de Gobierno, desde el Ministerio del Interior les informaron que no era necesario, y no entendemos, porque como va a trabajar con las víctimas si no se sabe cuantas hay y que necesidades presentan”, dijo Robles.

Manifestó que la Mesa Departamental de Víctimas fue elegida el 3 de octubre del año anterior y cuenta con 25 miembros, por lo que son el máximo órgano de representación de esta población en el Departamento.

“Los recursos de la población víctima son intocables, que se contracrediten, pero dentro mismo espacio de la población, que si no son para caracterización que se destinen a atender otras de nuestras necesidades”, indicó.

Por su parte, el diputado Carlos Carrascal, informó queel proyecto de Ordenanza presentado por la Gobernación en las presentes sesiones ordinarias, busca contracreditar recursos por el orden de $475 millones en total, que habían sido aprobados para los sectores de gestión del riesgo, caracterización a las víctimas, Programa de Ordenamiento Territorial sostenible, y capacidades para la participación ciudadana.

De aprobarse el proyecto de Ordenanza en la Asamblea serán destinados $400 millones en educación para la competitividad y educación para la conectividad y $75 millones para infancia y adolescencia construyendo futuro.