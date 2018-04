Miami y Panamá internacionalizan la feria VIMO 2018

La Vitrina Inmobiliaria del Caribe 2018 trae un destacado portafolio de proyectos internacionales de Miami, Estados Unidos, y Panamá, como los nuevos destinos de inversión en vivienda que se anexan a toda la gama de opciones que trae la tercera edición del evento que se estará realizando en el Puerta de Oro de Barranquilla entre el 13 y 15 de abril y organizado por Corferias y Camacol Atlántico.

La oferta proveniente de Miami y Panamá es un componente destacado dentro de todo el universo de posibilidades que convergen en este evento, que según los organizadores de esta manera se incorpora una franja internacional a la muestra de alrededor de 50 expositores nacionales que estarán presentes en la capital del Atlántico.

Juan Esteban Pérez, director ejecutivo de Corferias Atlántico, en un mismo escenario se desplegará una muestra comercial con viviendas para estratos 3, 4, 5 y 6 en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena. Es un inventario de inmuebles en el que es posible encontrar propiedades para entrega inmediata, otras en planos y en construcción, y megaproyectos multiestratos, como Alameda del Río y Ciudad del Puerto, caracterizados por un urbanismo de primer nivel que eleva la calidad de vida de quienes los habitan e incorporan colegios, universidades, centros de desarrollo infantil y de salud, así como desarrollos comerciales. Dentro de este panorama inmobiliario será posible también hacer inversiones hoteleras bajo la figura de derechos fiduciarios.

Indicó que VIMO le ofrece a los compradores la ventaja del acceso directo a entidades especializadas en las posibilidades de financiación, con asesoría personalizada para un proceso exitoso que permita aprovechar las tasas de interés reducidas, los precios por metros cuadrados competitivos frente a otras ciudades, los subsidios del gobierno para viviendas de hasta 339.8 millones de pesos, la financiación del 100% del valor de la vivienda y plazos de hasta 30 años para el pago de los créditos hipotecarios.

LOS PROYECTOS

Los proyectos que van a encontrar los que asistan a la feria serán los siguientes:

En Panamá se encontrarán con un megaproyecto ecológico, empresarial y residencial. Panamá Pacífico es el nombre del mismo, que hace parte del segmento de oferta internacional de VIMO, el cual ofrece un modelo de planificación donde se integra armoniosamente lo empresarial, lo comercial, lo residencial y lo recreativo con el ambiente ecológico y sostenible, alineada con las tendencias en planificación urbana de las grandes ciudades del mundo.

Está ubicado en los terrenos donde operó la base aérea norteamericana, durante el tiempo que Estados Unidos tuvo la administración del Canal, a 6 kilómetros del centro de la ciudad de Panamá. El megaproyecto inmobiliario es el resultado de una alianza público-privada entre el estado panameño y London & Regional Panamá, que contempla la construcción de 20.000 nuevas viviendas (entre casas y apartamentos), un millón de metros cuadrados de espacio comercial y 650 hectáreas de espacios abiertos para el disfrute recreativo y deportivo, con reservas naturales, parques y senderos.

Las ventajas competitivas de Panamá frente al comercio mundial y las cualidades naturales del entorno hacen de esta una opción atractiva para la inversión, con la ventaja adicional de que algunas propiedades garantizan un ingreso de renta de hasta dos años para los compradores. En Panamá Pacífico es posible adquirir propiedades que van desde $167 mil dólares hasta dos o tres millones de dólares.

VIVIR EN LA CIUDAD DEL SOL

La Ciudad del Sol trae una oferta inmobiliaria ubicada sobre la playa de Miami Beach, en su zona céntrica y en toda la costa y hace parte del portafolio de Orloff International Group, firma que hará presencia en VIMO con su director de ventas internacionales, Patricio Javier Orloff.

El ejecutivo afirma que la ventaja más significativa al invertir en territorio norteamericano es que los negocios son efectuados en dólares, una moneda con relevancia a nivel internacional.

“El valor de las propiedades en Miami tiene tendencia al alza, y no solo por el incremento del precio de la propiedad, sino también por el alza del dólar. Esto hace que la inversión sea menos riesgosa y el retorno sea más alto. Es una buena opción para la gente que quiere diversificar su dinero”, enfatiza Orloff.

Entre los proyectos se encuentran: The Markers at Grove Isle, conformado por siete pisos de 65 residencias; 6080 Collins Avenue, un condominio-hotel de 70 unidades con vista al mar; The Residences at W Fort Lauderdale, ubicado entre el Océano Atlántico y el Intracoastal; Elysee Miami, una torre de 57 pisos que ya se encuentra en construcción, y Hyde Midtown, un condominio de lujo recién inaugurado en el corazón de Miami.

The Ocean Resort Residences Fort Lauderdale, inspirado en el lujo de la cadena hotelera Conrad; Forum Aventura, un edificio empresarial en el sur de Florida; Aston Martin Residences Miami, aledaño a la bahía de Biscayne y Pure Residence, una exclusiva torre de 17 pisos que prestará servicios de hotelería, son otras propuestas inmobiliarias de Miami que estarán presentes en VIMO 2018.

Proyectos sobre planos, otros en proceso y unos más ya construidos se agrupan dentro del portafolio inmobiliario de lujo y confort de Miami, dentro de un rango de precios que oscila entre USD429.000 y US$1.9 millones. Además de la innovación en diseño y amenidades, estas propuestas vienen acompañadas de programas o alianzas económicas que buscan garantizar un mayor provecho de la inversión.

Patricio Orloff explica que la mayoría de inversionistas les interesa saber qué van a recibir una retribución en poco tiempo. Por esa razón una de sus opciones de negocio es garantizar a los compradores ingresos mensuales. “Tenemos propiedades en construcción que cuando sean entregadas, en 18 o 24 meses, garantizarán su renta. El comprador no tiene que preocuparse de si el inmueble se va a rentar o no porque está adquiriendo un contrato que le cobija una cuota mensual”.

Otra opción es el arrendamiento alternativo, que consiste en obtener una propiedad para prestar servicios de hotel. Este tipo de inmuebles son gerenciados por firmas hoteleras como el Hilton.

“Este programa tiene la ventaja de uso personal a tiempo parcial y, cuando no esté en uso, ingresar el inmueble en el programa de alquiler del hotel”, aseguró, quien además comenta que desde hace más de 18 meses, los colombianos son los inversionistas extranjeros que más adquieren inmuebles en Miami, por encima de compradores de Argentina, Venezuela y Brasil.