Mientras llega el reemplazo de Electricaribe, se deben invertir $500 millones

El Senador de la República por el partido de La U, José David Name Cardozo, acompañó este martes la decisión de liquidación de Electricaribe, pero advirtió que el Gobierno Nacional debe invertir de inmediato cerca de 500 millones de dólares para mejorar el servicio de energía eléctrica en términos de calidad, confiabilidad y oportunidad.

“Durante los últimos cuatro años el Gobierno hizo anuncios alrededor de la ejecución del Plan5Caribe para mejorar el servicio, pero aquí si bien se deben reconocer unas inversiones estas no son ni han sido suficientes para atender los requerimientos regionales”, manifestó el expresidente del Congreso.

Name Cardozo agregó que el Gobierno no puede evadir la responsabilidad que significa invertir en el sistema eléctrico de la Costa Caribe, “porque no puede esperarse la llegada del nuevo operador para hacer más eficientes las redes, las subestaciones y toda la infraestructura necesaria dentro del objetivo de contar con un excelente servicio”.

“Me parece trascendental para el futuro de la región la determinación que ha adoptado la Superintendencia de Servicios Públicos, pienso que al margen de las acciones diplomáticas de los inversionistas españoles y lo que hará el Gobierno Nacional, lo prioritario es que se invierta en el sistema y que en próxima subasta pública se pueda seleccionar un nuevo operador con el músculo financiero y técnico requerido”, afirmó el congresista atlanticense.

Name Cardozo insistió en que el Gobierno debe garantizar las millonarias inversiones que con urgencia hoy se requieren frente a un servicio público que factura cerca de 400 mil millones de pesos al mes, además de los subsidios que se giran por encima de los 40 mil millones de pesos.

“La costa Caribe con todos sus estamentos unidos, como ocurrió para generar la intervención y liquidación de Electricaribe, ahora tiene que reclamarle al Gobierno que haga las inversiones que no pueden seguir demorándose so pena de que colapse de una vez por todas el servicio en la Región”, terminó diciendo el Senador Name Cardozo.