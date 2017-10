Minambiente y Unión Europea firman desembolso para el Desarrollo Sostenible

La jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Angélica Mayolo; la Directora (E) de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Edna María Carolina Jarro Fajardo y el jefe de la Oficina de Cooperación de la Unión Europea, Francisco García García, firmaron este viernes en Barranquilla el segundo desembolso correspondiente al primer tramo variable de 3.5 millones de euros para dar continuidad al proyecto, que tiene una inversión total de 18 millones de euros.

El mismo está enfocado en contribuir a la superación de las desventajas sociales y económicas de las regiones marginadas y afectadas por el conflicto, en las que Colombia y la Unión Europea trabajan juntas desde 2016, en un Contrato de Reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible en nuestro país, como un medio para alcanzar un país equitativo y una paz duradera.

El programa está enmarcado en la implementación de la Política de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo

“En el marco de las negociaciones de paz y luego con la firma del Acuerdo, Colombia inició un camino de construcción de paz, por eso estamos aunando esfuerzos para reconciliar al país y ese esfuerzo es ejemplo para el mundo. Por eso hemos logrado que la cooperación internacional nos ayude a apalancar proyectos que son fundamentales en la construcción de paz”, destacó Mayolo.

Para Francisco García “Con el Ministerios del Medio Ambiente lo que tiene la Unión Europea es un apoyo presupuestal. Nosotros apoyamos una política Nacional, que ya existe, en este caso Desarrollo Local Sostenible y nuestros fondos van directamente a los fondos del presupuesto de Colombia”.

Agregó que los objetivos son del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, donde uno de los negocios es Negocios Verdes. “Lo que decimos es que les decimos cuántos negocios verdes se realicen durante determinado tiempo, si se cumplen La Unión Europea desembolsa en el presupuesto del Medio Ambiente la plata que se haya acordado; si se cumple la mitad se desembolsa la mitad y sin no se cumplen no se desembolsa nada. Y una vez se desembolsa la plata la Unión Europea no se mete en qué hacen con ella, los ministros saben hacer lo que tienen que hacer para lograr, por ejemplo, 140 negocios verdes. En este caso han cumplido con 150 que han generado 82.000 millones de pesos”.

Sostuvo que la inversión de la Unión Europea en esos 150 negocios verdes es de tres millones y medio de Euros. “Cada Euro que ha puesto la Unión Europea en este programa ha generado ocho euros para los productores. Hemos conseguido generar negocios por 80.000 millones de pesos, invirtiendo nosotros $12.000 millones. Para estos programas, nosotros ponemos la plata arriba en el Ministerio, ellos trabajan con las CAPS y de esa manera llegamos a los territorios, especialmente aquellos en los que ha habido un conflicto y hoy le están apostando a la paz”.

Para evaluar los avances del Programa se concertaron cinco indicadores que en 2016 presentaron los siguientes avances: se beneficiaron 712 familias campesinas con acuerdos para la solución de conflictos por uso, ocupación y tenencia del suelo en Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), 24 Autoridades Ambientales implementaron instrumentos de gobernanza forestal, se generaron y/o fortalecieron 244 negocios verdes con planes de mejora empresarial, 733 familias indígenas se beneficiaron con iniciativas económicas sostenibles en el marco de los regímenes especiales de manejo con PNN, y 560 familias afrodescendientes beneficiadas con iniciativas económicas bajo acuerdos de uso, manejo y aprovechamiento sostenible.

A través del programa se le ha dado impulso a tres políticas ambientales, los procesos de ordenamiento territorial integral en las regiones de alta sensibilidad ambiental que han sido afectadas por el conflicto; el incremento de la gobernanza en áreas forestales; y el impulso a modelos de desarrollo local sostenible y crecimiento verde, basado en el capital natural, más conocido como Negocios verdes.

El Contrato de Reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible en Colombia, que se ejecuta a través del programa de cooperación entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Unión Europea, inició el año pasado e irá hasta 2019.