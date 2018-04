Ministra de Educación niega que tenga familiares vinculados a la Uniautónoma

La ministra de Educación, Yaneth Giha Tovar, afirmó este jueves ante los medios de comunicación que ella en estos momentos no tiene familiares vinculados a la Universidad Autónoma del Caribe como lo dio a conocer en una carta Sonia Lamadrid de Vargas, madre del exrector Ramsés Vargas Lamadrid.

En la carta en viada a la Sala General de la institución educativa, Lamadrid de Vargas presentó la renuncia del cargo que tenía allí e hizo alusión en el sentido de que algunos familiares de Giha Tovar estaban vinculados a la universidad y que por eso estaba actuando de una manera cómplice para sacar a todas las personas que tienen algún grado de consanguinidad con el saliente rector.

“Ya yo lo expresé antes: no tengo ningún conocimiento de que algunos familiares míos que trabajen o que tengan algún contrato con la Universidad Autónoma del Caribe. Personas cercanas a mí, al día, día no tengo ningún conocimiento, si hay primos cuartos, quintos o demás, es algo que no conozco. Hoy no tengo ningún conocimiento”, afirmó la ministra.

Seguidamente anotó que “expresé en algún momento el caso de una de mis hermanas que dictó una charla en la universidad hace más o menos año y medio, producto de un libro que ella escribió. Ella dictó una charla por la cual le pagaron allí en la Universidad Autónoma y eso lo dejé mencionado en los medios de comunicación”.

Luego de esta aclaración dijo que el Ministerio de Educación viene trabajando fuertemente “en mejorar la gobernabilidad de la universidad”. Y que las personas que han salido de los cuerpos directivos es por “una decisión de ellos que estén renunciando a las funciones que venían ejerciendo en el seno de la universidad”.

Reconoció que el tema más importante que están tratando en estos momento es el financiero. “Nosotros después que constituimos la fiducia y decretamos los estatutos de salvamento, la universidad ha venido haciendo algunos pagos con el acompañamiento de del Ministerio de Educación. Se ha logrado pagar a funcionarios de planta, lo que se les adeudaba del año pasado y con una última entrada de recursos se le deberá pagar un mes de los catedráticos”.

Anotó que se está en la tarea de hacer una recuperación muy importante. “Tenemos un plan que va de aquí a diciembre en el que esperamos recoger los flujos de recursos necesarios para ponernos al día. Esa es la tarea en la que estamos concentrados, pero también hay unos temas que van más allá, como el tema administrativo, cómo está funcionando todo el tema académico; estamos revisando los activos de la universidad, porque eso también puede general algún flujo de recursos que no estén asociados a la operación académica, que esto quede muy claro, y algo muy importante: todo el tema de gobernabilidad”.

“Tenemos que hacer una reforma estatutaria muy pronto para que la universidad funcione con las mejores prácticas de gobierno de una institución académica como lo es la Universidad Autónoma del Caribe. Vuelvo a insistir en que la autonomía universitaria siempre tiene que primar y para eso está el Ministerio de Educación observando y vigilando para que esto funcione como debe funcionar”, terminó diciendo Gihan Tovar.