Ministra de Justicia no fue al acto de perdón a la familia de Gerson González Arroyo

En revictimización terminó el acto de solicitud de perdón a la familia González Arroyo, que el Estado intentó realizar este jueves en Sincelejo, a través de la Ministra de Justicia, Gloria Borrero.

El ahondamiento de las heridas de dicha familia por la desaparición del joven Gerson Jairzinho González Arroyo, hace más de 26 años, se originó por el incumplimiento de la hora pactada para la ceremonia.

La cita que había sido programada hace 20 días, estaba prevista para las 2:00 de la tarde, pero la Ministra de Justicia, pasadas tres horas aun no había llegado, cosa que indignó a las víctimas llevándolas a rechazar la solicitud de perdón.

“Durante la tarde la Ministra me llamó y me dijo textualmente que no podía llegar a tiempo porque tenía cosas más importantes en el Senado”, expresó Luis González, padre de Gerson Jairzinho, al dirigirse repentinamente al publico presente.

El técnico de electrodomésticos de 79 años de edad, expresó que lastimado le contestó a Gloria Borrero, ¿cosas más importantes que la desaparición por parte del Estado de mi hijo y después de esperar 26 años para escucharlos y darles perdón?

El padre de Gerson además dijo “No es lógico que sigan masacrando nuestra dignidad y sentimientos, después de acabar con una familia”.

Las palabras de Luis González fueron aprobadas por las personas que asistieron al acto, así como por aquellos ciudadanos que de manera casual hacían presencia en la plaza principal de Sincelejo.

“Si mi hijo cometió algún acto reprochable debió ser castigado por las autoridades, pero cual justicia, lo que hicieron fue desaparecerlo y de allí vinieron las muertes de sus abuelos y su madre, acabándose la alegría y la armonía de mi casa”, puntualizó.

La Ministra de Justicia arribó al Parque Santander pasadas las 5:00 de la tarde y quiso disculparse y justificarse ante los hermanos de Gerson Jairzinho, pero estos rechazaron todo argumento y le expresaron que habrá perdón hasta que aparezca el cuerpo de su ser amado.