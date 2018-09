Movilidad en El Carmen es un reto para la Inspección de Tránsito

Andrés Arroyo Pedroza es propietario de una motocicleta y aseguró que conducirla por las calles de El Carmen de Bolívar se ha vuelto una “trampa mortal”, debido al aumento de vehículos y la falta de conocimiento de las normas de tránsito.

Sostuvo que en dos oportunidades ha sido embestido por motocicletas que no respetaron la señal de “pare”, teniendo que ser trasladado a Urgencias para que le curen las heridas causadas.

Arroyo advirtió que de nada sirve que las autoridades departamentales llenen de señales de tránsito las calles, instalen semáforos y coloquen reductores de velocidad si no hay una autoridad que las haga respetar.

“Aquí los conductores de motos y carros no respetamos los semáforos. Cuando vamos de prisa nos metemos en contravía, invadimos los carriles contrarios y generamos caos en la movilidad, pero eso no es lo peor, lo peor es que discutimos sabiendo que somos culpables”, afirmó Arroyo.

Pero esa no es la única queja que tienen los carmeros, otros que no tienen vehículos manifestaron que no tienen espacio por donde transitar, ya que los senderos peatonales son utilizados como estacionamientos de motos y carros, y por ventas ambulantes.

Agustín Hernández, residente en El Carmen, indicó que uno de los problemas mencionados, al parecer, tiene que ver con la mala planeación de las obras que se adelantan en el municipio. Se refiere a las de pavimentación y construcción del sistema de alcantarillado.

“Aquí hay varias vías principales cerradas por los trabajos y los conductores deben utilizar vías alternas, pero como no hay control todo se ha vuelto un caos, generando también muchos accidentes que en su mayoría involucran a motocicletas”, precisó.

Añadió que desde hace algún tiempo, en las calles se ven muchos menores de edad que conducen vehículos, e incluso exceden los límites de velocidad, sin que nadie los controle para evitar accidentes.

Otros habitantes del municipio, como Luci Espinosa, advirtieron que el número de vehículos ha aumentado rápidamente, pero la malla vial sigue en pésimo estado, lo que también provoca accidentes.

La mujer agregó que si la Inspección de Tránsito municipal no implementa acciones para atender esa problemática se van a seguir presentando dificultades y será más difícil de solucionarlas con el paso del tiempo.

Acciones educativas

A raíz de las quejas y preocupaciones que los carmeros expresan diariamente, la inspectora de Tránsito, Yesica González Reales, en entrevista con este medio, explicó las acciones que se van a adelantar para atender la grave situación.

Admitió que la problemática se agudiza cada vez más por el uso y abuso de los medios de transporte y por las pocas vías habilitadas para la movilización, debido a obras que realiza la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía municipal.

La funcionaria reconoció que no existe control por parte de la entidad porque no ha habido autoridad en el tema de la conducción, y aseguró que algunos de los conductores de motocicletas no portan los respectivos documentos y son menores de edad.

Plan de Manejo de Tráfico

González informó que por todas las situaciones que alteran la movilidad dentro del casco urbano se creó, junto a otras dependencias de la Alcaldía, el Plan de Manejo de Tráfico, como alternativa al cerramiento de vías y para evitar más traumatismos.

Resaltó que, en El Carmen de Bolívar, la accidentalidad ha aumentado a tal punto que los incidentes registrados en lo que va corrido de este año han superado las cifras del año pasado, tal como lo demuestra el Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El mismo señala que ya han fallecido 10 personas en accidentes de tránsito.

“Las cifras nos indican que el problema no son solo las vías cerradas y en mal estado, sino también el incremento de motocicletas en las calles, de personas inexpertas conduciéndolas sin ningún tipo de experiencia y la falta de control”, expresó la funcionaria.

Dijo que junto a la Policía se van a realizar operativos de control, sobre todo en la Transversal de los Montes de María, porque se ha convertido en una vía con altos índices de accidentalidad por la combinación de licor con velocidad.

“Si bien no contamos con todos los dispositivos y los elementos de seguridad, urge hacer la contratación de más agentes de tránsito para cumplir con la capacidad de respuesta que requiere la problemática que está afectando gravemente a la población”, señaló González.

Por lo pronto comenzarán con comparendos educativos, pues no pueden sancionar sin antes educar y advertir a los actores viales.

La inspectora aclaró que luego del proceso educativo vendrán los comparendos sancionatorios, aunque el procedimiento se va a ver como una medida impopular porque la informalidad reina de manera significativa.

“Este va a ser un proceso fuerte, que nos va a costar mucho, pero si no se comienza desde ya jamás este municipio va a mejorar sustancialmente la movilidad”, resaltó.

Señalización

Dairo Kulhmann Romero, secretario de Movilidad de Bolívar, señaló que desde esa dependencia han invertido alrededor de los 1.500 millones de pesos en este municipio para mejorar la seguridad vial, porque junto a Magangué son los municipios con mayores índices de accidentalidad en Bolívar.

“Nosotros colocamos seis intersecciones semaforizadas para mejorar la movilidad, hemos instalado reductores de velocidad, tachas reflectivas, señales verticales sencillas y dobles para evitar problemas en la movilidad”, sostuvo el secretario.

El funcionario anunció que en los próximos días van a iniciar campañas para capacitar a los actores viales, porque las señales de tránsito son para todos los ciudadanos.