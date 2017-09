Nace niño gigante en Barranquilla

Tuvo un peso de 4.715 gramos y una longitud de 56 centímetros. La madre lo tuvo en parto natural y los médicos de la Clínica La Asunción dice que es un bebé sano.

Como el nombre de Lian Yesed Cruz Jaraba, será bautizado el bebé que en la mañana del miércoles nació en la Clínica La Asunción de Barranquilla, el cual pesó 4.715 gramos y tuvo una estatura de 56 centímetros, características que puede tener un infante de cuatro meces de nacido.

A su madre, Yisley del Carmen Jaraba Rodríguez le había comunicado que desde hace varios meses que el feto que llevaba en su vientre tendría medidas fuera de lo común y que estuviera preparada para el parto.

“Ella y nosotros en la familia sabíamos que iba a nacer un niño grande, además mi hija ya había tenido otros partos de bebés grandes, pero cuando yo vi a Lian me quedé sorprendida y no pensé que iba nacer tan grande”, relató la abuela materna.

Ella dijo a los medios locales que el médico que venía atendiendo a Yisley del Carmen le había comunicado que el viernes que si durante el fin de semana no sentía lo síntomas del parto él la internaba el lunes. “Bueno yo desde el lunes me la traje para la clínica y la interné, pero solo en la mañana del miércoles le dieron los dolores. Fue rápido, porque a los pocos minutos una enfermera me dijo que ya mi nieto había nacido”.

Manifestó que dentro de las curiosidades que se han presentado con el nuevo miembro de la familia es que la ropa que le compraron no le queda. “Solamente los paños desechables fueron los que le sirvieron, porque la ropa que se le compró no le queda. Ahora el pobre pelao está sin ropa. Y para completar el papá apenas tiene un mes que consiguió trabajo”.