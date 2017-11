"No hemos sido notificados sobre la demanda de Navelena": Cormagdalena

El director de Cormagdalena, Alfredo Varela De La Rosa, dijo desconocer la demanda que Navelena le hará a la entidad que dirige por cerca de 200 mil millones de pesos, porque según ella no le reconocen la inversión que hizo en obras en el río Magdalena.

En diálogo que Varela De La Rosa sostuvo con Caracol Radio, dijo que sería un “descaro” de Navelena hacer la demanda, cuando fue ella la que incumplió con el contrato.

Trascendió que la APP Navelena, integrada por Odebrecht de Brasil y Valorcón de Colombia, desde el comienzos de este mes habría instaurado la demanda por 195.569 millones de pesos, aduciendo que no se le han reconocido los gastos realizados en algunas obras en puertos a lo largo del río Magdalena.

“Cormagdalena no ha sido notificada de esa demanda, pero de ser así me parece el mayor descaro por parte de una firma que lo que lo hizo fue incumplirle al país, dejando tirado un contrato que no ejecutó como debía ser”, dijo Varela De La Rosa.

No obstante, Varela De La Rosa, manifestó que “en el proceso de liquidación, la firma interventora, según las cláusulas estipulada en el contrato tendría que entrar a revisar cada uno de los costos y gastos asociados a las ejecuciones que se lograron hacer durante el tiempo que la firma mantuvo el contrato”.

Por su parte, Navelena, argumenta que se ha visto obligada a realizar el proceso porque no se le están reconociendo los gastos que ha tenido en el proyecto para la recuperación de la navegabilidad del rio Madalena. Y que esos recursos que aspira recuperar, con la demanda, es pagarle a los proveedores tanto nacionales como extranjeros.

El Director de Cormagdalena no desconoce que se le tenga que reconocer algún dinero, pero que “no todo se le puede reconocer al contratista, así lo establece el contrato, que ellos incumplieron”.

Por último, argumentó que el desde el interior de Cormagdalena, se está evaluando la posibilidad también de demandar a Navelena, por haber incumplido con el contrato.