"No tengo que pedir disculpas": Vargas Lleras ante controversia con "venecos"

Por $27.834 millones fueron firmados ayer los tres contratos que dan vía libre a la construcción de 539 viviendas en tres municipios de Bolívar, en el marco de la segunda fase del proyecto de viviendas gratuitas del Gobierno nacional.

El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, acudió a Arroyo Hondo, Calamar y El Carmen de Bolívar. En Arroyo Hondo serán 150 viviendas de interés prioritario las que se construirán en la urbanización Santa Bárbara, para lo que firmó de un contrato por $7.746 millones. En Calamar, puso la primera piedra para la construcción de la urbanización Villa Alicia, en la que habrá 189 casas para familias de estrato 1, y firmó el contrato por $9.760 millones. La jornada terminó en El Carmen, con la suscripción de un contrato de $10.328 millones para la construcción de 200 viviendas para familias desplazadas en la urbanización Villa Sofy.

“Esta segunda fase de gratuidad aquí en el departamento de Bolívar ha sido muy fructífera y cabe resaltar que se han suscrito cinco convenios, con cinco municipios que cumplieron todos los requisitos, para un total de 980 viviendas; no obstante, en uno de estos municipios, que es Morales, no se presentaron constructores y nos ha tocado declararlo desierto. Pero como no queremos dejar por fuera a este municipio, ni dejar a su gente sin viviendas, volvimos a abrir la licitación y recibiremos ofertas de las diferentes firmas interesadas”, aseguró Vargas Lleras.

“NO TENGO QUE PEDIR DISCULPAS”

En El Carmen, Vargas Lleras se refirió a las declaraciones que dio en días pasados en Norte de Santander sobre las viviendas de interés social que deben priorizarse para las familias colombianas y no para “venecos”, haciendo alusión a los venezolanos que han decidió migrar a Colombia por la situación que atraviesa el país vecino.

Señaló que la ley colombiana es muy clara sobre el respeto que debe existir en los censos de las personas más vulnerables que llevan esperando por una casa gratis.

Explicó que las viviendas son para personas desplazadas, madres cabeza de hogar y para las que viven en zonas de alto riesgo; y en el municipio de Tibú, una zona tan convulsionada donde viven tantos núcleos familiares, existía temor por la llegada de personas venezolanas que fuesen a beneficiarse con las casas.

“La ley no permite que las viviendas gratis sea entregadas a ningún extranjero, eso no puede ofender a nadie”, indicó Vargas.

Dijo que cuando utilizó el término “veneco” no lo hizo con el ánimo de ofender al pueblo venezolano, por lo que consideró exagerada la nota de protesta del presidente Nicolás Maduro.

“Quisiera saber qué ha pasado con las notas de protestas que ha enviado el Gobierno nacional y que nunca han sido contestadas y que tienen que ver con el maltrato que han sufrido los miles de colombianos que viven en ese país”, continuó.

Agregó que por tanto él no tiene que pedirle disculpas a nadie, ya que ese fue un “incidente menor”, pero sí debe llamar la atención sobre el grave problema que se está viviendo en muchos municipios fronterizos del país. “Sólo en Barranquilla han entrado unos 20 mil venezolanos, lo que ha agudizado el problema de inseguridad. Ese problema no es aislado y tiene que tener una solución integral, y se va a seguir en la medida en que la crisis de Venezuela sea grave”, dijo.