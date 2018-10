Nuevo bloqueo en la vía hacía la zona indígena de San Antonio de Palmito

Un nuevo bloqueo en la vía que comunica la cabecera municipal de San Antonio de Palmito con la zona indígena, mantienen los habitantes de varios corregimientos, porque la Administración Municipal no ha dado inicio a las obras de rehabilitación de la misma.

Desde tempranas horas, un grupo de habitantes de San Miguel, Pueblecito, Algodoncillo y El Martillo, decidieron llamar la atención no sólo de la Alcaldía sino de la Gobernación de Sucre, para que se solucione la situación e inicien la obra de reafirmado de la referida vía que se encuentra en pésimo estado.

Es así como prendieron llantas y ramas de árboles para bloquear la vía, impidiendo el paso de vehículos desde la zona corregimental.

Los manifestantes indicaron que no era su objetivo realizar otro bloqueo, pero debido a que la Alcaldía no ha dado una respuesta concreta y no ha fijado fecha para la obra, definieron hacerlo como una forma de protesta.

“La semana anterior la comunidad también bloqueó la vía y la Administración Municipal se comprometió a adelantar las gestiones del caso para que le otorguen el permiso a fin de extraer el balasto de las minas para iniciar el contrato, sin embargo no han obtenido respuesta”, según explicó Faber Estrada Martínez, habitante de Guaimí.

Indicó que la situación se presenta porque al parecer la Alcaldía Municipal no solicitó a tiempo los respectivos permisos ante la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre) y la Agencia Nacional de Minas.

“Nosotros llegamos a un acuerdo con el alcalde Alcides Barrios, quien se comprometió en que iba a desarrollar el contrato, y que uno de los inconvenientes era que no contaban con permiso para explotar las minas, entonces hicieron trámites para solicitar una licencia temporal en la Agencia Nacional de Minas en Bogotá para la mina Mata Burro ubicada en Guaimí, pero no ha dado razón hasta ahora de los resultados de esa gestión”, dijo Estrada Martínez.

El representante de la comunidad, quien ha estado pendiente de las gestiones de la Alcaldía, indicó que no ha recibido ninguna información del Mandatario Municipal al respecto, y por eso las comunidades afectadas decidieron bloquear nuevamente de manera pacífica.

