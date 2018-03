Obispo de Sincelejo José Clavijo celebra tres años de ordenación episcopal

Monseñor José Crispíniano Clavijo Méndez, obispo de la Diócesis de Sincelejo, está celebrando hoy su tercer aniversario de ordenación episcopal y de estar al frente del gobierno diocesano en esta ciudad.

El Prelado manifestó que durante este tiempo ha sido una vivencia muy intensa de algo que nunca se esperó, ni planeó y no sospechó, porque pensó en pensionarse, tener una vida más reposada, “pero así son las cosas en la Iglesia y pienso que es algo maravillo, han sido tres años que no he sentido, debido a que no hay día que no haya algo que hacer”, expresó.

El Obispo de Sincelejo al celebrar este nuevo aniversario expresó que encontró una Diócesis pujante, con muchos aspectos contrastantes, pero con unas grandes riquezas humanas, “sobretodo con una fe, que aunque se necesita ilustrarla más y profundizarla más, está muy enraizada en el corazón y en la mentalidad de muchas personas”, agregó.

Según Monseñor, como en todas partes, hay ciertas dificultades de tipo humano y pastoral, que se constituyen en retos, más que en cosas negativas.

“La Diócesis se ha avanzado, porque tenemos un derrotero pastoral escrito que es un esfuerzo de los 2 primeros años, y estamos en este año con la colaboración de los sacerdotes y los fieles implementando las distintas realidades, sobretodo parroquiales y actividades parroquiales que tienen una marca netamente evangelizadora, pero sin despreciar lo que hace muchos años atrás traía la gente como costumbre y trabajo pastoral”, anotó monseñor Clavijo Méndez.

El personal de la Diócesis de Sincelejo agasajó al Obispo, al igual que recibió muchas felicitaciones de los feligreses, quienes le dan gracias porque ha ejercido su ministerio con amor y entrega.