Obras del puente más grande del país, entre Magangué y Mompox, avanzan en un 76%

El puente de Yatí-Bodega, que se constituirá en el más grande del país, con una extensión de 2.3 kilómetros de longitud, actualmente cuenta con un avance del 76% de las obras. Así lo confirmaron el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, el gerente del Fondo de Adaptación, Iván Mustafá; y el alcalde de Magangué, Pedro Alí, quienes revisaron el viernes las obras del puente, que está entre Magangué y Mopox.

Esta megaobra, con una inversión por parte del Fondo de Adaptación de $280.000 millones, se sería entregada en dos fases.

De acuerdo con Iván Mustafá, gerente del Fondo de Adaptación, la primera fase de entrega, que se espera cuente con la presencia del presidente Juan Manuel Santos, se realizará a finales de junio de 2018.

Posteriormente, según Mustafá, se esperan otros seis meses y "ya podrá hacerse la pavimentación del mismo y garantizar en el 2019 ya la transitabilidad".

"Una obra monumental, casi 100 millones de dólares a cargo del Fondo de Adaptación, del Gobierno Nacional, pero eso no quiere decir que no estemos muy pendientes, que no visitemos. Estas son las obras que le permiten al departamento de Bolívar avanzar y, por eso, siempre estaremos atentos para que el contratista cumpla", dijo Dumek Turbay.

El mandatario departamental destacó que, además de ser de gran ayuda para impulsar una mejor economía en esta zona del departamento, se presentará una disminución ostensible, por ejemplo, en el tiempo empleado para viajar de Cartagena a Mompox.

"Cinco horas y media desde Cartagena a Mompox, con el puente estaría en 3 horas y media", destacó Turbay.