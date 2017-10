Obras tienen quebrados a comerciantes del Centro de Barranquilla

La directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, dijo este viernes que el atraso de las obras de peatonalización que se vienen realizando desde hace más de un año, tienen quebrados a los dueños de almacenes donde se vienen desarrollando y que las mismas debieron haberse terminado hace un año y tres meses.

“Los seis tramos de ejecución estaban contratados para ejecutarse en seis meses, sin embargo, los primeros tramos que fueron los de la calle 33 y 31 estaban para tres meses. En ese momento, agosto 8 del año pasado, el alcalde manifestó a los comerciantes que si se pasaban de ese tiempo de trabajo los contratistas, él los iba resarcir económicamente. Ha pasado un año y unos meses después de esa fecha y las obras no culminan”, denunció la directora de Asocentro, Dina Luz Pardo.

Agregó que muchos de los dueños de los almacenes cerraron, porque no tenían como pagar arriendo, otros con los servicios públicos cortados por la falta de pago. “En otros casos nuestro lucro cesante crece porque hay hoteles que están completamente cerrados durante mucho tiempo, porque no hay vías para que la accesibilidad de la gente. Y desde Asocentro le sugerimos a los dueños que cerraran porque cuando hagan la referencia podría ser buena para el hotel, pero la accesibilidad es horrible y eso representa un mal precedente para el establecimiento y para el Centro de la ciudad”.

Manifestó que en vista de las quejas de los dueños de establecimientos por la no terminación de las obras y porque estaban perdiendo dinero. “Nosotros hicimos unos sondeos, unas investigaciones y con recibos en mano, de los valores que ellos pagan en arriendo y en ese momento, cuando iban nueve meses, la suma era de casi tres mil millones de pesos y en este momento la cifra aumentaría un poco más”.

Dijo en ese entonces eran unos 100 locales y establecimientos los afectados, pero luego empezaron las obras en los tramos de la carrera 41B y la calle 31. “Es decir, que esa cifra se debe aumentar en unos 70 comerciantes más y habrá que empezar a hacer la suma de cuatro meses para acá, de todos los sectores afectados”.

Indicó que los comerciantes del sector lo que le están pidiendo al alcalde Alejandro Char es que cumpla con la palabra prometida. Ya que las obras se retrasaron y aún no ven que se les solucione nada.

“Nos hemos reunidos con varios secretarios. Con la Secretaria General para que el Alcalde cumpla con su palabra a los comerciantes, que le aporten para que paguen esos arriendos. Hay muchos que están con inmobiliarias y una de ellas ha tenido que hacer préstamos, hasta meterse a los paga diarios con tal pagarle a la inmobiliaria porque son intereses diarios los que van corriendo. Ahí lo que uno ve es dolor de cabeza, llanto, pero hasta ahora no ha sido posible que les llegue la ayuda que les prometieron”, agregó Pardo.

El inconveniente que tiene la promesa hecha por el alcalde Alejandro Char a los comerciantes del sector es que no hay un documento firmado. “Pero él lo dijo públicamente ante los medios de comunicación el 8 de agosto de 2016, en la Plaza de San Nicolás, cuando hizo la inauguración de las obras”.

“Lamentamos que el Alcalde no se quiera reunir con nosotros, pero en un momento nos reunimos con la Secretaria General y dijo que iba a buscar la forma de apoyar; luego nos reunimos con dos abogados de Jurídica y eso quedó allí y ya finalmente nos reunimos con el jefe de la Oficina Jurídica y nos dijo que no queda otro proceso que demandar al Distrito. Pero es que el Alcalde no nos dijo que si pasaban de los tres meses lo demandáramos, él simplemente dijo ‘yo los voy a resarcir si las obras duran más de tres meses’. Tampoco queremos demandar, queremos un proceso conciliatorio, de amigos, que es lo que los comerciantes están esperando”, concluyó la Directora de Asocentro.