Oficina de Gestión Social de San Juan Nepomuceno entrega 350 kits escolares

Ana Milena Ballestas Sierra, es una estudiante de segundo de primaria en el municipio de San Juan Nepomuceno, quien fue beneficiada con unos de los 350 kits escolares que entregó la oficina de gestión social de este municipio.

La pequeña señaló que esa ayuda le llegó como "caída del cielo", pues tenía un bolso que se encontraba en malas condiciones y gracias a ese regalo ahora le dan más ganas de estudiar.

La gestora social Irina Barrios, dijo que esa es una labor que hacen para apoyar la educación de los menores porque saben en las condiciones en que viven la mayoría, y no pueden permitir que no vayan a clases por no contar con los elementos necesarios.

Barrios indicó que para las entregas, contaron con el apoyo de entidades bancarias, cooperativas de trabajadores y empresas de servicios públicos, las cuales apoyan ese tipo de jornadas.

Resaltó que esa es una gestión que hacen desde hace tres años porque saben lo importante que es la educación para los niños, sobre todo ahora que hay tantos riesgos psicosociales.

"Sabemos que a todos no los podemos atender porque no alcanzan las ayudas que recibimos, pero en estos años hemos priorizado las instituciones educativas tanto urbanas como rurales, y esta vez le tocó la atención a las instituciones Diógenes Arrieta, La Floresta, San Cayetano y San Pedro Consolado", señaló la gestora.