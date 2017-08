Pacientes hemofílicos de Córdoba recibirán tratamiento en Cartagena

Los 15 pacientes hemofílios de Córdoba tendrán que viajar a Cartagena para recibir el tratamiento, pues la EPS Mutual Ser decidió trasladarlos a la IPS Fundación Social para la Promoción de la Vida, Fundovida, de la capital de Bolívar.

Varios de ellos, cuyas identidades pidieron no revelar, señalaron que eso disminuiría su calidad de vida y que muchas veces no tienen ni para pagar el pasaje desde un municipio del departamento hasta Montería.

Explicaron que desde hace un mes la EPS Mutual Ser, a la que están afiliados, ordenó su tralsado a la nueva institución, sin tener en cuenta las condiciones económicas y de salud de los pacientes, pues algunos de ellos tendrán que viajar hasta tres veces por semana.

Dijeron además que un viaje por carretera que demora en promedio cuatro horas, afectará aún más su salud y por ello insisten en que es necesario que hagan un contrato con una IPS de Montería donde les puedan prestar el servicio.

El tema de la atención a los pacientes con hemofilia en Córdoba, ha sido una 'papa caliente' desde que se descubrió que a dos de las IPS que los atendían falsificaron las historias clínicas y los exámenes de laboratorio para cobrar una suma cercana a los 50 mil millones de pesos.

Por ese hecho de corrupión hay diez personas capturadas, entre ellas dos exsecretarios de Salud, interventores, médicos y los representantes legales de las IPS San José de la Sabana y Unidos por su Bienestar.

En la investigación de la Fiscalía se estableció que muchos de los pacientes beneficiados con el pago y suministro del medicamento que no estaba en el Plan Obligatorio de Salud, denominado Factor VIII, no sufrían de la enfermedad hemofilia y otros que sí la padecían no tuvieron acceso a los medicamentos, ni recibieron tratamiento oportuno.