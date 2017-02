Padres de zona rural de Hatillo de Loba no enviarán a sus hijos a clases

Padres de estudiantes de la Institución Educativa de San Miguel, corregimiento en Hatillo de Loba, aseguran que sus hijos no iniciarán el calendario escolar el próximo lunes, como está previsto en todo el departamento.

Manifiestan que no hay condiciones para que los cerca de 600 alumnos que integran la escuela regresen a clases, por lo que se declararán en paro, exigiendo la construcción de albergues temporales que vienen esperando desde el año pasado.

La infraestructura de la Institución Educativa de San Miguel fue seriamente afectada durante las temporadas invernales de 2010 y 2011, por lo que el Fondo de Adaptación adoptó un convenio con la Gobernación de Bolívar para realizar mejoramientos en esa y en otras escuelas que también reportaron daños en la región. Para el caso de San Miguel, como medida provisional para que los menores contaran con un espacio en el que desarrollar sus jornadas escolares mientras culminaban las obras a la escuela, la alcaldía de Hatillo de Loba debía garantizar la construcción de varios albergues temporales en la zona. Sin embargo, las obras al colegio no han comenzado ni los albergues están construidos.

“Las clases se inician el 13 de febrero y nosotros como padres no vamos a permitir que nuestros hijos reciban las clases en ese colegio, esas aulas han soportado más de 20 crecientes del río Magdalena desde esas olas invernales y el estado del colegio no es óptimo. El río siempre entraba a la comunidad y el deterioro se nota bastante”, afirma Mario Camargo, representante de los padres ante el Consejo Directivo de la institución.

¿QUÉ PASÓ CON LOS ALBERGUES?

Precisamente en enero la comunidad educativa de San Miguel se quejó por la misma situación, a lo que voceros de la Gobernación explicaron que con el convenio existente entre el Fondo Adaptación antes del 15 de febrero se realizaría la socialización de las obras de mejoramiento al colegio, pero sin definirse cuándo comenzarían las labores.

Y el no tener claro el inicio de esas obras ha sido el inconveniente para construir los albergues temporales que exigen los padres de los estudiantes, según argumenta Henry Cabarcas, secretario de Planeación de Hatillo de Loba.

“Lo que pasa es que la Gobernación y el Fondo Adaptación nos han venido diciendo que el colegio se construiría desde agosto del año pasado, pero se ha ido postergando, ya que nos decían que aún no se había realizado el proceso de contratación de la interventoría de esa obra. El año pasado íbamos a iniciar la construcción de los albergues, pero si lo hacíamos nos tocaba también contratar a un celador para esos albergues para que no se perdiera nada, porque si se construían quedarían ahí sin ningún tipo de protección por no definirse qué pasaría con el colegio”, dijo Cabarcas.

Por ello, el funcionario manifiesta que la mejor opción fue esperar a que se confirmara una fecha para las obras en la escuela. “Sabemos que esto es requerido por la comunidad, pero hasta el momento el Fondo de Adaptación nunca nos ha informado cuando comienzan en sí las obras. Sin embargo, con la confirmación telefónica que nos dieron de que venían a socializar el proyecto, decidimos iniciar la contratación para los albergues”, agrega.

El proceso de contratación al que se refiere el secretario de Planeación fue publicado ayer en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), en la modalidad de selección abreviada y por un valor de $70 millones. “Una vez termine el proceso de contratación, estamos proyectando que los albergues se construyan en un mes. Los estudiantes iniciarían clases en la sede educativa, lo cual es posible porque no está demolida, y cuando terminen de construir los albergues pasaremos a los estudiantes a ese lugar a que continúen su calendario”, señala.

El secretario de Planeación de Hatillo de Loba agregó que la parte administrativa de la escuela funcionará en una vivienda segura de la zona que alquilarán temporalmente, mientras se realizan las obras de mejoramiento al colegio.